Banca Progetto, Andrea Varese nominato Amministratore Delegato

Banca Progetto, nominato Andrea Varese nuovo Amministratore Delegato a seguito delle dimissioni di Paolo Fiorentino

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Progetto, riunitosi sotto la presidenza di Massimo Capuano, ha nominato Andrea Varese come nuovo Amministratore Delegato. La decisione segue le dimissioni di Paolo Fiorentino, avvenute il 26 febbraio scorso, dopo sei anni alla guida dell’istituto.

Andrea Varese porta con sé un’esperienza consolidata nel settore finanziario e industriale, avendo ricoperto ruoli di rilievo sia in Italia che all’estero, presso gruppi di primo piano come Fiat e UniCredit. Il suo profilo professionale dettagliato sarà reso disponibile sul sito ufficiale di Banca Progetto.

“Nel ringraziare il Consiglio di Amministrazione per la fiducia", ha dichiarato Varese, "raccolgo questa sfida con grande ottimismo e determinazione, consapevole dell’importanza di proseguire nel percorso di crescita della Banca. Continueremo a offrire soluzioni finanziarie innovative e su misura per le esigenze di imprese e privati, mantenendo il focus sulla strategia di sviluppo già avviata negli ultimi anni”.

Il Consiglio di Amministrazione ha espresso gratitudine a Paolo Fiorentino per il suo lavoro svolto, sottolineando il ruolo cruciale che ha avuto nella trasformazione di Banca Progetto in un attore di riferimento nel mercato del credito per famiglie e imprese.

Banca Progetto è una banca digitale controllata da BPL Holdco S.à.r.l., un veicolo di investimento di Oaktree Capital Management. Nata in un periodo di grande cambiamento per il settore bancario italiano, l’istituto ha saputo affermarsi rapidamente come un operatore chiave nel credito alle famiglie e alle piccole e medie imprese. Con sedi a Milano e Roma e una rete commerciale presente su tutto il territorio nazionale, la banca offre prodotti di risparmio come conti deposito e soluzioni di Cessione del Quinto per i privati, oltre a finanziamenti a medio-lungo termine e servizi di factoring per le PMI.

Con l’arrivo di Andrea Varese alla guida, Banca Progetto guarda al futuro con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la propria posizione nel panorama bancario italiano, puntando sull’innovazione e sulla personalizzazione dei servizi offerti ai clienti.