Berlucchi Franciacorta presenta il laboratorio "Identità di Territorio” per Identità Milano 2026

Berlucchi Franciacorta presenta “Laboratorio Identità di Territorio”, il nuovo concept di Identità Milano 2026 dedicato ai custodi del territorio

In occasione del ventesimo anniversario di Identità Milano e del primo anno di Berlucchi Franciacorta come Main Partner, la storica cantina annuncia insieme a Identità Golose una grande novità per l’edizione 2026 del Congresso: il Laboratorio Identità di Territorio. Questo progetto nasce dall’ispirazione del Premio Identità di Territorio, riconoscimento assegnato da Berlucchi per anni a chef italiani che incarnano il valore dell’autenticità e del legame con la propria terra. Il nuovo laboratorio avrà l’obiettivo di approfondire e valorizzare storie che, come quella di Berlucchi, hanno lasciato un segno indelebile nel panorama enogastronomico.

L’edizione 2025, appena conclusa, è stata particolarmente intensa per la cantina franciacortina, protagonista di numerosi appuntamenti nell’arco della tre giorni. Il suo stand ha accolto chef di fama internazionale, tra cui Antonia Klugmann de L’Argine a Vencò, Andrea Aprea del ristorante omonimo a Milano e Carlo Cracco del Ristorante Cracco in Galleria. Un altro momento di grande rilievo è stata la partecipazione di Cristina Ziliani, Vice Presidente e Corporate Relations Manager di Berlucchi, al panel “Enoturismo, comunicazione e cultura” tenutosi sabato 22, insieme a esperti del settore come Roberta Garibaldi e Stevie Kim di Vinitaly International.

Durante la cerimonia di consegna del premio Identità di Territorio alla Francescana Family, Cristina Ziliani ha annunciato ufficialmente la nascita del Laboratorio Identità di Territorio. Questo nuovo spazio, più dinamico e interattivo, sarà dedicato al confronto tra esperti dell’enogastronomia e ospiti speciali, che condivideranno esperienze e progetti legati alla valorizzazione delle tradizioni locali. L’iniziativa si propone di esplorare e raccontare quelle realtà che meglio rappresentano la cultura dei territori, trasformandosi in veri custodi della loro identità.

Cristina Ziliani, Vice Presidente e Corporate Relations Manager di Berlucchi, ha dichiarato: “Ci siamo sempre sentiti personalmente coinvolti dal premio Identità di Territorio, proprio per la natura e il ruolo che Berlucchi ricopre con impegno in Franciacorta. Siamo felici che oggi questo profondo legame possa ispirare qualcosa di più grande, che raccolga ancor più storie e protagonisti dell’enogastronomia italiana – insieme - nel primo Laboratorio di Identità di Territorio 2026. Berlucchi è interprete della Franciacorta, e in quanto tale ne è anche custode, non solo dal punto di vista vinicolo, ma anche sociale e culturale. Un compito che negli anni ci ha insegnato che proteggere e avere cura di un territorio significa anche “restituire” parte di quel valore, che per noi è inestimabile: senza la Franciacorta, Berlucchi non esisterebbe, parliamo di un legame indissolubile, non replicabile altrove".

"Per questo motivo, nel 2019 abbiamo fondato Academia Berlucchi, moderna agorà di confronto tra grandi personalità del nostro tempo, che con le sue azioni rivolte alla comunità vuole imprimere un segno tangibile della nostra presenza e partecipazione in ambiti che vanno oltre al mondo vitivinicolo e, al contempo, esprimere tutta la nostra gratitudine nei confronti di questa meravigliosa terra e di chi lo vive. Il prossimo appuntamento è in programma sabato 10 maggio, presso il Teatro Grande di Brescia, e per la prima volta sarà aperto al pubblico e totalmente gratuito. Un’opportunità concreta per noi di dimostrare il nostro forte senso di appartenenza.” ha concluso Ziliani.