Bonduelle Italia, Federico Odella nominato nuovo amministratore delegato

Bonduelle Italia, il neo Ceo Odella: "L'obiettivo che abbiamo è quello di accelerare verso il traguardo della sostenibilità ambientale, economica e sociale"

Bonduelle Italia, azienda leader nel mondo vegetale che opera nel fresco, surgelato e ambient ed è presente in Italia con due stabilimenti, a San Paolo d'Argon, in provincia di Bergamo e nel salernitano, nella piana di Battipaglia, ha nominato Federico Odella come amministratore delegato.

Nel suo nuovo ruolo, Odella guiderà il processo di trasformazione di Bonduelle Italia verso un percorso di sostenibilità e innovazione in un momento cruciale della sua crescita in cui l'azienda si appresta a finalizzare la certificazione come B-Corp, a rafforzare l'attenzione al cliente e la sua centralità nel mondo Bonduelle, oltre a puntare sullo sviluppo del brand nel paese.

In merito alla sua nomina Federico Odella ha commentato: "Sono molto contento di assumere il ruolo di amministratore Delegato di Bonduelle Italia: una sfida importante a livello personale e professionale che ho accolto con passione e che sono certo riusciremo a portare avanti con il team italiano. L'obiettivo che ci poniamo oggi in Italia è accelerare verso il traguardo della sostenibilità ambientale, economica e sociale confermando di essere un'azienda all'avanguardia nell'adozione di tecnologie ad alta efficienza energetica, di soluzioni che limitano l'impatto ambientale, nonchè in progetti di educazione sulla corretta alimentazione e sulla lotta allo spreco alimentare".

"Sono davvero lieto di poter annunciare l'ingresso di Federico in Bonduelle", ha aggiunto Gianfranco D'Amico, ceo Fresh Europe. "Sono sicuro che la sua esperienza e i suoi valori saranno determinanti per la crescita di Bonduelle e per lo sviluppo di un modello di azienda a impatto positivo, resiliente e virtuosa, in grado di contribuire al benessere delle persone e alla salute del pianeta", ha chiosato D'Amico.