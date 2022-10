Bonomelli rinforza la pubblicità online tra Amazon e social

Bonomelli punta sempre più sulla pubblicità online, tra videostrategy, social, influencer ed Amazon

Bonomelli torna in onda con una campagna in vista della stagione invernale. Sul fronte degli investimenti pubblicitari, invece, il brand del gruppo Montenegro accelera sulla diversificazione della propria presenza sui media online.

“Da inizio novembre Bonomelli sarà di nuovo on air in televisione, sulle piattaforme digitali e sui social con lo spot che ripercorre la storia dell’azienda, dall’intuizione del fondatore Luigi Amedeo Bonomelli che portò alla nascita di Camomilla Filtrofiore fino ad arrivare ai giorni nostri”, ha spiegato, in un’intervista a Engage, Fausta Fiumi, Marketing & New Business Director di Bonomelli, a margine della presentazione della ricerca “Italiani e Benessere: camomilla, tisane e infusi elisir del vivere bene”, realizzata da AstraRicerche. Filmato, ideato da Nadler Larimer e Martinelli, sarà pianificato da Wavemaker sulle principali emittenti tv e sul digital con un piano di videostrategy in programmatic e su YouTube.

Nel 2022 l’azienda, che si appresta a chiudere l’anno con un giro affari di circa 31 milioni di euro, “ha mantenuto la pressione pubblicitaria sui livelli dello scorso anno, con una progressiva crescita della componente digitale, oggi arrivata a circa il 15-20% del totale del media mix”. L’intenzione del brand, leader italiano nella produzione di tisane e camomille, è di aumentare ulteriormente la sua presenza sulle piattaforme online nel corso del 2023, “un anno che sarà caratterizzato in particolare dall’avvio di uno strutturato progetto di influencer marketing che agirà sul medio-lungo periodo anche per raccontare al mercato le novità di prodotto del marchio”.

Guarda lo spot

I social, dunque, fanno sempre più parte della strategia di Bonomelli. “Il nostro piano prevede ora su Facebook e Instagram non solo attività editoriali, ma anche investimenti finalizzati ad incrementare la reach. I nostri profili su Amazon sono stati quindi oggetto nei mesi scorsi di un attento lavoro di riposizionamento, e ora anche qui inizieremo ad investire in campagne pubblicitarie”.

Sempre sul fronte digital, Bonomelli ha appena lanciato il suo nuovo sito web, “per la prima volta online anche nelle versioni in lingua inglese e in spagnolo, al fine di supportare il piano di internazionalizzazione del business. Il portale è anche la nostra vetrina e-commerce, sia grazie ad una partnership che abbiamo stretto con Japal, sia attraverso un sistema di indirizzamento ai più noti siti Japal di commercio elettronico presenti sul mercato”.

Tutti i progetti di comunicazione di Bonomelli sono realizzati da Nadler Larimer e Martinelli e, per quanto riguarda il digitale, da The Woods, l'agenzia partner della stessa Nadler per le attività che riguardando l’online.

Il settore di appartenenza di Bonomelli, ha detto ancora Fausta Fiumi, “cresce a doppia cifra rispetto al livello pre-pandemia, la riprova come emerge dall’indagine di AstraRicerche che consumare camomille, tisane e infusi rappresenta per sempre più persone un piccolo ma fondamentale rituale per ritrovare il benessere psico-fisico. Come brand registriamo risultati sempre più interessanti, basti pensare che nel segmento delle camomille in filtri copriamo il 43% del valore dell’intero mercato nazionale, grazie alle storiche Camomilla Filtrofiore e Camomilla Setacciata. Sul fronte delle tisane e degli infusi, altro segmento su cui siamo presenti da anni con un’ampia gamma di prodotti, adatti a infusioni sia in acqua calda che fredda, il nostro giro d’affari è cresciuto del 28% a valore rispetto a tre anni fa, a dimostrazione che versatilità e gusto sono elementi sempre più importanti nelle scelte di acquisto al pari della funzionalità”, ha concluso, infine, Fausta Fiumi.