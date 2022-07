BPER Banca, al via webinar dedicato alle analisi di mercato

BPER Banca e Matchplant, al via webinar sulle analisi di mercato come strumento per la crescita delle aziende

BPER Banca dà il via al webinar dedicato all'importanza che le analisi di mercato ricoprono, in quanto rappresentano uno strumento essenziale per individuare clienti, distributori, fornitori, partner e concorrenti. In questo modo, è possibile accelerare lo sviluppo di nuove strategie, sia in Italia che all’estero.

Con il webinar del 21 luglio, gli esperti di BPER Banca descriveranno le opportunità del servizio di business matching proposto grazie alla collaborazione con Matchplat attraverso una innovativa piattaforma tecnologica. Gli imprenditori presenti racconteranno l'esperienza del servizio Matchplat e i benefici ottenuti grazie al suo utilizzo. Saranno presenti come relatori Massimo Baricelli, Responsabile Ufficio Mercato e Imprese DT Lombardia Est e Triveneto BPER Banca, e Andrea Gilberti, President & CEO Matchplat e, infine, presenzieranno come ospiti Francesco Casamenti di Lapi Gelatine Spa e Stefano Mantello di Fitt Spa.