BPER Banca, assegnate 266 borse di studio a giovani meritevoli

BPER Banca: premiati a Modena 266 studenti provenienti da tutta Italia

Si è svolta ieri pomeriggio al BPER Banca Forum Monzani di Modena la cerimonia di consegna delle borse di studio Fondazione 150° di BPER Banca. Quest’anno sono stati premiati 266 studenti provenienti da 42 province italiane che si sono distinti nel corso dell’anno scolastico 2020-2021: 85 di loro hanno ricevuto un assegno da 700 euro, altri 181 un assegno da 500 euro. Un folto gruppo di premiati ha partecipato di persona all’evento, che è stato anche trasmesso in streaming. Per BPER Banca sono intervenuti la Presidente Flavia Mazzarella e il Chief Human Resources Officer, Giuseppe Corni. Erano inoltre presenti Alessandra Camporota, Prefetto di Modena, Maria Grazia Baracchi, assessore all’Istruzione del Comune di Modena e Gianluca Marchi, Pro Rettore vicario dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

Il Premio, giunto alla 56esima edizione, è stato istituito nel 1967 in occasione del centenario della Banca Popolare di Modena e portato avanti negli anni, nel solco della tradizione, anche dopo la celebrazione, nel 2017, del 150° anniversario della nascita della banca, diventata nel frattempo BPER Banca. L’iniziativa è un’ulteriore testimonianza dell’attenzione che l’Istituto riserva ai territori, con particolare riguardo al mondo della scuola, dell’educazione e delle giovani generazioni.

Nel corso dell’evento, la Presidente Flavia Mazzarella ha affermato: “BPER Banca è sempre attenta a riconoscere il talento dei giovani, perché vuole contribuire all’educazione delle nuove generazioni anche attraverso il sostegno al percorso scolastico e universitario per formare le persone e i professionisti di domani. Oggi è un giorno speciale per noi e per questi studenti, perché vedono premiato il risultato del loro impegno e della competenza raggiunta: a loro vanno i nostri migliori complimenti e l’augurio di poter realizzare i propri sogni. La Banca porta avanti ormai per tradizione numerosi progetti per valorizzare il talento giovanile, in particolare con iniziative didattiche e partnership con Accademie, Università e scuole. Una scelta fortemente voluta per offrire ai ragazzi maggiori opportunità in termini di istruzione, formazione e lavoro”.

Giuseppe Corni, Chief Human Resources Officer, ha dichiarato: “La nostra Banca cerca di sostenere il percorso umano e formativo dei giovani talenti, premiandoli per il loro impegno e per i risultati. Ma la finalità dell’azione di BPER è duplice, perché questi stessi giovani saranno i migliori professionisti di domani che verranno inseriti nelle nostre aziende: siamo certi, dunque, che l’investimento sul valore umano e professionale di questi giovani talenti sia un’azione che contribuirà a creare valore per la società nel tempo”.