BPER Banca e Avviso Pubblico, “La Trappola dell’Azzardo” fa tappa a Milano

BPER Banca e Avviso Pubblico, a Milano il terzo appuntamento de “La Trappola dell’Azzardo”

Si è tenuta a Milano un’altra tappa de “La Trappola dell’Azzardo”, il progetto ideato da BPER Banca e Avviso Pubblico che ha l’intento di sensibilizzare i più giovani e non solo sui rischi della dipendenza da gioco d’azzardo patologico. Il progetto ha visto come relatori durante l’incontro con gli studenti e le studentesse del Civico Polo Scolastico Manzoni, lo psicoterapeuta Matteo Fumagalli e l’epidemiologa Sabrina Molinaro.

Nel pomeriggio, presso la Fondazione culturale San Fedele di Milano, invece, si è svolto l’incontro dal titolo “Minori e Azzardo: come prevenire la dipendenza tra i più giovani”, accreditato anche dall’ordine dei giornalisti della Lombardia, con gli interventi di importanti relatori che da tempo si occupano di dipendenza da gioco d’azzardo tra cui l’ex Direttore del Dipartimento “Patologia delle Dipendenze” dell’Asl Torino 3 Paolo Jarre, la psicoterapeuta Cristina Perilli, la ricercatrice Sabrina Molinaro e lo psicoterapeuta Riccardo Marco Scognamiglio.

Quello di Milano è il terzo di quattro appuntamenti, di cui il primo a Bari e il secondo a Verona, che prevedono incontri gratuiti rivolti a studenti e personale scolastico, con focus dedicati su come arginare il fenomeno del gioco d’azzardo tra i minori, sia a tutta la cittadinanza, grazie anche alla collaborazione in questa nuova edizione degli ordini professionali, con l’obiettivo di dare ancora più consapevolezza dei rischi legati al gioco d’azzardo. L’ultima tappa si svolgerà a maggio a Firenze.

Giovanna Zacchi, responsabile del servizio ESG Strategy di BPER, ha dichiarato: “Il fenomeno del gioco d’azzardo patologico registra numeri davvero preoccupanti. Come BPER siamo contenti di poter supportare il progetto di Avviso Pubblico che riesce a raggiungere un numero notevole di utenti, sia studenti che cittadinanza. La nostra Banca sta dimostrando anche in questa occasione di voler essere protagonista nel sensibilizzare al massimo le persone sui temi dell’educazione finanziaria e dei rischi derivanti dal gioco d’azzardo”.

Fabio Bottero, Coordinatore regionale di Avviso Pubblico e sindaco di Trezzano sul Naviglio, ha aggiunto: “Ringraziamo BPER Banca per averci nuovamente dato la possibilità di realizzare questo progetto e di poter fare una tappa nella città di Milano, che nel 2022 si è confermata in testa alla classifica assoluta di raccolta sul gioco d’azzardo su rete fisica, con un considerevole incremento rispetto ai dodici mesi precedenti: +41,8%. Conoscere approfonditamente l'aspetto patologico e criminale del gioco d'azzardo è la prima forma di prevenzione che si può attuare per garantire la salute e la sicurezza dei cittadini e delle cittadine, a partire dai giovani”.