BPER Banca, lanciato il comparto Global Flex Multi-Asset in collaborazione con BlackRock

BPER Banca, ampliata l'offerta per i clienti privati con il comparto Global Flex Multi-Asset per una gestione sostenibile e innovativa degli investimenti

BPER Banca prosegue nel suo percorso di innovazione e ampliamento dell'offerta per i propri clienti privati, consolidando la collaborazione strategica con BlackRock, leader mondiale nella gestione patrimoniale. L'annuncio, reso pubblico lo scorso luglio, si concretizza oggi con il lancio di un nuovo comparto di investimento, il Global Flex Multi-Asset, sviluppato dal team MASS (Multi-Asset Strategies & Solutions) Diversified Strategies di BlackRock.

Questo comparto, disponibile per la clientela privata del Gruppo, è stato progettato per affrontare in modo dinamico e flessibile le sfide e le opportunità dei mercati globali. Caratterizzato da una struttura bilanciata: 50% azionario e 50% obbligazionario, il portafoglio integra asset class tradizionali come obbligazioni e azioni con strumenti derivati per la gestione attiva della volatilità. Il tutto con una particolare attenzione ai criteri ESG (Environmental, Social, Governance), che si confermano centrali nella strategia d'investimento.

Fabrizio Greco, Chief Private & Wealth Management Officer di BPER Banca, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di lanciare questa nuova soluzione che amplia le possibilità di diversificazione dei portafogli di investimento e costituisce un esempio della nostra continua innovazione nell’ambito del wealth management. Il nostro obiettivo è offrire alla nostra clientela, anche grazie alla collaborazione con player globali di eccellenza come BlackRock, soluzioni sempre più evolute e in grado di cogliere le migliori opportunità presenti sui mercati finanziari”.

Il team di BlackRock incaricato della gestione, MASS Diversified Strategies, si distingue per l'approccio innovativo e sostenibile alla costruzione di portafogli Multi-Asset, mirati a massimizzare i rendimenti mantenendo un profilo di rischio moderato. Questa attenzione agli investimenti responsabili risponde alle crescenti esigenze dei clienti, sempre più orientati verso soluzioni che coniughino performance e sostenibilità.

Giovanni Sandri, Head of Southern Europe di BlackRock, ha aggiunto: "Siamo entusiasti di rafforzare la collaborazione con BPER, mettendo a frutto l’esperienza e le competenze del team Multi-Asset di BlackRock per ampliare l’offerta di soluzioni dedicate alla clientela della banca. Questa iniziativa conferma il nostro impegno per offrire strategie innovative e di alta qualità, in grado di rispondere alle esigenze in continua evoluzione degli investitori. L’integrazione tra expertise nel multi-asset e attenzione alla sostenibilità consentirà di generare valore concreto e un impatto positivo per la clientela di BPER”.

La partnership con BlackRock non si limita all'ampliamento dell'offerta, ma include anche un potenziamento delle capacità tecnologiche e di gestione del rischio per il Wealth Management del Gruppo BPER. Attraverso la piattaforma Aladdin Wealth, BlackRock mette a disposizione di BPER strumenti avanzati per supportare le decisioni di investimento e migliorare la consulenza finanziaria rivolta ai clienti, sia private che retail.

Il comparto Global Flessibile Multi-Asset sarà infatti accessibile non solo alla clientela privata, ma anche ai clienti retail attraverso la BPER Sicav, garantendo così un'ampia disponibilità di soluzioni innovative e flessibili. Il nuovo mandato assegnato a BlackRock, che si affianca a quello già esistente focalizzato sul mondo obbligazionario, rappresenta un ulteriore tassello nel rafforzamento della collaborazione tra BPER Banca e il colosso internazionale dell'asset management. L'obiettivo comune è offrire servizi sempre più avanzati, sfruttando le sinergie tra competenze di prodotto, innovazione tecnologica e attenzione al cliente.

Questa evoluzione strategica sottolinea l'impegno di BPER Banca nel posizionarsi come punto di riferimento per soluzioni di investimento di alta qualità, continuando a rispondere alle esigenze di una clientela in costante evoluzione.