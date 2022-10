Bper Banca e Matchplat: tecnologie digitali per connettere le imprese

Bper Banca e Matchplat, al via webinar per illustrare le opportunità delle tecnologie digitali per le imprese

BPER Banca, grazie alla partnership con Matchplat, la rete distributiva di BPER Banca, radicata nella quasi totalità delle regioni italiane, accompagna le imprese clienti nei loro processi di evoluzione, di crescita e di internazionalizzazione. In un contesto dominato dalla sempre maggior importanza delle tecnologie digitali, le analisi di mercato rappresentano uno strumento essenziale per individuare clienti, distributori, fornitori, partner e concorrenti. In questo modo è possibile accelerare lo sviluppo di nuove strategie, sia in Italia che all’estero.

Con il webinar del 19 ottobre sarà possibile comprendere le opportunità del servizio di analisi di mercato B2B proposto grazie alla collaborazione con Matchplat attraverso una innovativa piattaforma tecnologica. Gli imprenditori ospiti racconteranno l’esperienza del servizio Matchplat e i benefici ottenuti grazie al suo utilizzo. Saranno presenti Stefano Kuhn, Responsabile Rete Commerciale BPER Banca, Massimo Baricelli, Responsabile Ufficio Mercato e Imprese DT Lombardia Est e Triveneto BPER Banca, Michele Vischio, Referente Estero BPER Banca, Andrea Gilberti, President & CEO Matchplat e Stefano Mantello, Fitt Spa.

Matchplat è una società nata nel 2017 come startup e oggi attiva sul mercato internazionale della consulenza alle aziende, con sede principale a Bergamo. Attraverso specifici algoritmi e l’accesso a un database globale di oltre 400 milioni di imprese, dispone sempre di informazioni utili e aggiornate. Si rivolge al mondo B2B offrendo analisi di mercato basate sull’Intelligenza Artificiale, che rappresentano uno strumento essenziale a disposizione delle aziende per individuare clienti, distributori, fornitori, partner e concorrenti, ma anche per creare sinergie, nuove strategie, ed avere una visione più dettagliata e chiara degli scenari di settore, sia in Italia che all’estero.