BPER Banca, Fabrizio Tedesco è il Responsabile dell'Ufficio Key Client Privati

BPER Banca, Fabrizio Tedesco assume l'incarico di Responsabile dell'Ufficio Key Client Privati

Nell’ambito dello sviluppo della Divisione Private e Wealth Management, BPER Banca rafforza il Servizio dedicato ai Grandi Patrimoni con l’ingresso di Fabrizio Tedesco, che ha assunto l’incarico di Responsabile dell'Ufficio Key Client Privati.

Classe 1966, Tedesco ha maturato una significativa esperienza nel Private Banking iniziando il suo percorso in Société Européenne de Banque in Lussemburgo come Wealth Planner, per poi passare in Banca Internazionale Lombarda. Successivamente entra in UBS dove assume nel tempo molteplici ruoli di responsabilità, tra cui Head of Mid Market Italia ed Head of Italy International in Svizzera. Nel 2018 diventa Region Head Nord per coordinare il segmento High Net Worth e Ultra High Net Worth clients. Nel 2021 è approdato in Credit Suisse come Responsabile del Nord Italia.

Fabrizio Greco, responsabile della Divisione Private e Wealth Management di BPER Banca dichiara: “Siamo molto contenti dell’ingresso di Fabrizio Tedesco, il cui contributo in termini di esperienza pluriennale nella gestione dei grandi patrimoni permetterà di rafforzare il posizionamento del Gruppo BPER sui segmenti di clientela High Net Worth”.