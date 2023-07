BPER Banca, il premio "Valore Impresa" a tre PMI eccellenti della Sicilia

BPER Banca: Mondial Granit, Avimecc e Il Galletto si sono aggiudicate il premio "Valore Impresa"

“Valore Impresa”, il premio istituito da BPER Banca con l’obiettivo di valorizzare le storie imprenditoriali della piccola e media impresa italiana, capaci di distinguersi grazie a un approccio al business innovativo e

sostenibile e alla capacità di generare sviluppo, è stato consegnato ieri sera a Catania a tre PMI eccellenti della Regione Sicilia. Le tre aziende si sono dimostrate capaci e resilienti e in un contesto come quello attuale, caratterizzato da tensioni e instabilità. Il premio è stato consegnato da Giuseppe La Boria, Responsabile Direzione territoriale Sicilia Calabria, a Mondial Granit S.p.A., Avimecc S.p.A. e Il Galletto società consortile agricola a responsabilità limitata O.P.

Per Mondial Granit ha ricevuto il premio Giovanni Leonardo Damigella, Amministratore. Mondial Granit produce e commercializza marmi, pietre e graniti sul mercato intercontinentale. Oggi estesa su un territorio di 220 mila metri quadrati ha anche due filiali, una a Massa, per la commercializzazione di blocchi, e una a Valderice per la promozione del perlato e del perlatino. Tutte le attività d’impresa vengono svolte coniugando mentalità imprenditoriale, tecnologia, rispetto per l’ambiente e sviluppo del territorio al fine di promuovere un modello di crescita industriale d’avanguardia.

Ad Avimecc il premio è stato consegnato a Michele Leocata, Consigliere Delegato. Fondata negli anni '70, Avimecc è una importante realtà del panorama avicolo siciliano, presente in tutti i supermercati e ipermercati della Sicilia. Dalla selezione delle materie prime per la produzione dei mangimi, all’allevamento dei polli da carne, alla distribuzione del prodotto destinato alle tavole, Avimecc oggi è a capo di un sistema agroalimentare integrato con il pieno controllo del processo produttivo. L’attenzione per l’ambiente è uno degli aspetti più importanti della politica aziendale di Avimecc, come dimostrano i traguardi raggiunti dall’azienda in questo campo, dall’ottenimento della Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) all’installazione di potenti impianti fotovoltaici sulle coperture di tutti i siti produttivi. Guidano l’azione di Avimecc anche valori come la ricerca della qualità e la costante innovazione.