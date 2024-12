BPER, nella nuova sede di Pescara design all'avanguardia e innovazioni tecnologiche al servizio della clientela

BPER, inaugurata la sede di Pescara: innovazione e consulenza al servizio della clientela

È stata inaugurata ieri pomeriggio da BPER Banca la nuova sede dell’Agenzia 1 di Pescara, situata in via Nicola Fabrizi 290, all’angolo con Piazza Rinascita, conosciuta come il "Salotto" cittadino. La filiale, già operativa dallo scorso lunedì 2 dicembre, si presenta con un design all’avanguardia e spazi rinnovati per garantire ai clienti un’esperienza moderna, accogliente e funzionale. Dotata di innovazioni tecnologiche come l’ATM Evo, il CSA (Cassa Self Assistita) e un’Area Self Esterna, la nuova sede rappresenta un importante passo avanti verso l’offerta di servizi sempre più efficienti e accessibili, assicurando al contempo elevati standard di sicurezza.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato personalità di spicco, tra cui Giuseppe Marco Litta, Direttore Regionale Centro Est di BPER Banca, il Sindaco di Pescara Carlo Masci, e Gennaro Strever, Presidente della Camera di Commercio Chieti-Pescara. I locali sono stati benedetti da Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti, Arcivescovo di Pescara-Penne.

“La nuova sede è un simbolo del nostro impegno per il territorio e per le persone che lo vivono”, ha commentato Giuseppe Marco Litta, Direttore Regionale Centro Est di BPER. “Abbiamo creato un ambiente che unisce innovazione tecnologica e cura della relazione umana, per rispondere con tempestività e professionalità alle esigenze di famiglie, imprese e privati. Questo trasferimento nel cuore di Pescara sottolinea la nostra volontà di garantire maggiore comfort, sicurezza e qualità del servizio. Continuare a investire in Abruzzo è per noi una priorità, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il rapporto di fiducia che ci lega ai nostri clienti”.