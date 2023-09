BPER Banca, ottenuto punteggio ESG Entity Rating più alto rispetto al 2022

BPER Banca, cresce il punteggio ESG Entity Rating: responsabili le politiche ambientali, sociali e di governance attuate dalla Banca

L’agenzia di rating Sustainable Fitch ha migliorato il giudizio inerente l’ESG Entity Rating assegnando a BPER Banca, per il 2023, un punteggio di 62 (su 100), cinque punti in più rispetto ai 57 del 2022. È stato confermato, inoltre, il rating di ‘3’ su ‘5’ (i rating sono forniti su una scala da "1" a "5", dove "1" è il migliore e "5" il peggiore). L’aumento del punteggio è dovuto, principalmente, ai risultati raggiunti dalla Banca in materia di politiche ambientali, sociali e di governance.

Giovanna Zacchi, Head of ESG Strategy di BPER Banca, dichiara: “L’aumento del punteggio rating da parte di Sustainable Fitch, conferma il nostro costante impegno su quelle che sono le politiche legate ai temi ESG, su cui BPER Banca sta lavorando con la massima lungimiranza. Siamo fieri di vedere come gli obiettivi del Piano Industriale, le strutture create per il sociale e la nostra attenzione ai temi ambientali e di governance abbiano avuto un così importante riconoscimento”.