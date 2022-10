BPER Banca partecipa al Festival dello Sviluppo Sostenibile 2022

BPER Banca prende parte al Festival dello Sviluppo Sostenibile 2022, atteso a Modena dal 4 al 9 ottobre

BPER Banca è main sponsor della quinta edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile, l’iniziativa nazionale promossa dal ASVIS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile). L'incontro, che si terrà a Modena dal 4 al 9 ottobre, mira a sensibilizzare i cittadini, le imprese e le istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale. Cinque sono le location del centro storico di Modena scelte per ospitare l'evento “Padiglione del Futuro”, pensato per offrire a tutti i visitatori la possibilità di conoscere le attività e le iniziative di aziende e istituzioni sugli importanti temi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite (Piazza Matteotti, Piazza Mazzini, Galleria Europa, Complesso San Paolo e Laboratorio).

Grazie alla collaborazione con FEduF (Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al risparmio), BPER Banca sarà presente in Piazza Grande con una serie di incontri rivolti ai più giovani sui temi dell’economia circolare, dello sviluppo sostenibile e dell’uso consapevole delle risorse. Le singole tematiche compaiono all’interno del GOAL 8 “Lavoro Dignitoso e Crescita Economica” dell’Agenda 2030, che guida il Festival nella sua fase di sviluppo. All’iniziativa organizzata da BPER, che prevede lezioni di 45 minuti nelle mattinate del 5, 6, e 7 ottobre, sono state inviate le scuole Primarie e Secondarie di I e II grado di Modena e provincia. I più piccoli saranno aiutati a ragionare sul tema della sostenibilità partendo dalle azioni quotidiane e personali che ognuno di noi può compiere, promuovendo quindi le buone pratiche di sviluppo sostenibile in grado di trasformarci in “cittadini sostenibili”.

Gli studenti potranno inoltre seguire una lezione divertente e istruttiva sulla parità di genere come strumento di sostenibilità, oltre che sull’educazione civica e sulle conoscenze indispensabili per abbattere gli stereotipi e le differenze. Ai giovani delle scuole Secondarie di I e II grado verrà proposta una lezione sui temi dell’economia circolare, sui modelli economici e sulle buone pratiche che possono accompagnare e favorire lo sviluppo sostenibile.

I partecipanti all'evento verranno invitati a riflettere sui concetti di previdenza, rischi e assicurazioni, con un approfondimento sulla gestione consapevole delle risorse economiche e finanziarie. Allo stesso modo, verranno affrontati temi che riguardano il capitale umano, la gestione del risparmio e il vero significato di fare impresa, con un approfondimento sulle modalità di finanziamento alle imprese e di realizzazione di un business plan. Infine, il 7 ottobre è previsto un incontro con le Associazioni del Terzo Settore per confrontarsi sulle iniziative e sugli strumenti utili a una corretta educazione e inclusione finanziaria.