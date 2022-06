BPER Banca, premiate quattro PMI emiliano-romagnole

BPER Banca: assegnato il premio “Restart Italy” a Chimar, Doxee, Gruppo Maggioli e Rosetti Marino

Sono quattro le Pmi dell’Emilia-Romagna ad aver ricevuto il premio “Restart Italy”, istituito da BPER Banca con l’obiettivo di valorizzare le storie imprenditoriali della piccola e media impresa italiana, capaci di distinguersi grazie a un profondo spirito di innovazione e sviluppo, in un momento particolare come quello attuale tra crisi globale e opportunità offerte dal PNRR.

Chimar, situata nel crocevia tra la Packaging Valley bolognese, la Motor Valley modenese e il distretto tessile carpigiano, è un’azienda che opera nel comparto della produzione di imballaggi e fornisce soluzioni integrate di logistica industriale. I settori di attività a cui il Gruppo rivolge i propri servizi di logistica industriale sono prevalentemente il comparto automotive e le aziende produttrici di macchine per il packaging.

Doxee, azienda hi-tech che offre soluzioni e prodotti in ambito customer communication management, digital customer engagement e dematerializzazione. Fondata nel 2001 da Paolo Cavicchioli e Sergio Muratori Casali, è oggi una realtà multinazionale con più di 200 clienti a livello globale che supporta la trasformazione digitale avvalendosi di soluzioni cloud-based, tecnologie di machine learning, natural language processing e dell’artificial intelligence.

Gruppo Maggioli, azienda che opera nell'editoria, nella formazione, nella consulenza e nel supporto operativo a enti locali, pubbliche amministrazioni, aziende private e liberi professionisti. Fondata nel 1940 a Santarcangelo di Romagna, in provincia di Rimini, per produrre pale in legno per mulini, grazie all'esperienza nella lavorazione del legno, si è successivamente specializzata nella produzione di beni per la pubblica amministrazione, nel settore della modulistica e dell'editoria;

Rosetti Marino, gruppo industriale di cantieristica navale fondato a Ravenna nel 1925 da Marino Rosetti. Dalle origini, quando aveva le dimensioni di un’officina meccanica, il Gruppo è cresciuto costantemente. Oggi è quotato alla Borsa di Milano AIM Italia (Mercato alternativo del capitale) e conta 18 società, 9 filiali e 1.200 dipendenti. Il Gruppo punta a proseguire e rafforzare il percorso avviato nella direzione dell’implementazione di soluzioni per la transizione energetica.

L’Emilia-Romagna si conferma una regione ricca di storie e figure imprenditoriali di successo che ne compongono un tessuto industriale e produttivo di grande valore per il nostro Paese. Il ruolo che BPER Banca vuole continuare a ricoprire a favore dell’economia di questo territorio è di supporto nei confronti delle imprese, per continuare a fornire loro gli strumenti necessari per esplorare nuove opportunità di business e di sviluppo, aiutandole (in questo momento cruciale per il futuro dell’economia del Paese) a sfruttare al meglio le opportunità offerte dal PNRR.

Nel 2021 la crescita del PIL della Regione è stimata al rialzo (+7,3% rispetto al precedente +6,9%), andando a consolidare il posizionamento dell’Emilia-Romagna in testa alle regioni italiane. Sebbene in rallentamento rispetto ai precedenti scenari di inizio anno, soprattutto a causa dello scoppio del conflitto in Ucraina e della conseguente impennata dei costi energetici e delle materie prime, la crescita del PIL dovrebbe mantenersi su livelli superiori alla media del periodo prepandemico anche nel 2022 (+2,4%) e nel 2023 (+2,7%), anno in cui dovrebbe essere raggiunto il livello pre-Covid.

“Crediamo profondamente nelle potenzialità delle imprese di questo territorio, dove siamo nati oltre 150 anni fa e in cui siamo fortemente impegnati, con 268 filiali al servizio di oltre 810 mila clienti e un prodotto bancario lordo di circa 56 miliardi, a sostenere il tessuto sociale ed economico della Regione. Di fronte a un quadro internazionale molto complesso, il Pnrr è un’opportunità rilevante per il Paese e per i singoli territori. In Emilia-Romagna si stanno movimentando oltre 4 miliardi di euro che coinvolgono 230 amministrazioni ed enti locali. La Banca ha quindi la possibilità di supportare concretamente il territorio anticipando liquidità e favorendo i processi di ricapitalizzazione” ha osservato Stefano Rossetti, vice Direttore Generale Vicario di BPER Banca.

Nel corso dell’evento, proprio per rappresentare al meglio la volontà di ripartenza, il premio “Restart Italy” di BPER Banca è stato consegnato dai Direttori Territoriali Emilia Ovest ed Emilia Est di BPER Banca, rispettivamente Giuseppe Sibilla e Massimo Biancardi, alle quattro eccellenze emiliano-romagnole.