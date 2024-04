BPER Banca stanzia €20 mln per lo spazio RealStep del Milano Certosa District

BPER Banca annuncia un finanziamento da 20 milioni di euro per lo spazio multifunzionale di RealStep del Milano Certosa District

BPER Banca ha recentemente finalizzato un finanziamento di oltre 20 milioni di euro a sostegno del progetto di riqualificazione di un edificio di proprietà di RealStep, una rinomata SICAF multicomparto specializzata nella rigenerazione urbana sostenibile di siti ex industriali. L'edificio si trova in via Barrella 6, nel Milano Certosa District.

RealStep ha acquisito l'immobile tramite il Comparto 4 della SICAF nel 2022, e l'acquisizione è stata parzialmente finanziata da BPER attraverso un bridge financing. L'obiettivo è trasformare l'edificio in uno spazio dedicato principalmente al co-living, con la realizzazione di 190 appartamenti che saranno gestiti da We Are Open (WAO), una startup proptech appartenente a OneDay Group. WAO è specializzata nella progettazione, realizzazione e gestione di spazi innovativi, smart e multi esperienziali, adatti alle nuove generazioni di professionisti.

Il finanziamento, strutturato dalla Direzione Corporate & Investment Banking di BPER, sarà erogato in più tranche per accompagnare lo stato di avanzamento dei lavori all’interno del complesso. Il progetto di rigenerazione urbana si inserisce nel più ampio processo di riqualificazione dell’area Milano Certosa District, con l’obiettivo di realizzare un quartiere unico e dinamico, capace di attrarre uffici direzionali, residenti e turisti, grazie alla creazione di hub culturali e sociali e di soluzioni abitative intelligenti.

“Siamo lieti di essere partner di questa operazione che conferma l’impegno di BPER nei disegni di riqualificazione urbana. In particolare, l’operazione con RealStep ha una forte attenzione alla componente ‘living’. L’operazione è stata strutturata, sin dalla fase di bridge financing, seguendo le più recenti best practice di mercato che ci vedono in prima linea con prodotti, servizi e una consulenza mirata, a supporto delle società attive nel recupero di spazi industriali da riqualificare rivitalizzando i quartieri di riferimento”, ha dichiarato Nicola Porcari, Head of Structured Finance di BPER CIB.

Vincenzo Giannico, Direttore Generale di RealStep Sicaf, ha commentato: “Il Milano Certosa District è un nuovo modello di rigenerazione urbana, dove la riqualificazione degli spazi si sviluppa attorno alle comunità e passa dall’integrazione dei servizi necessari per rispondere quotidianamente alle esigenze delle persone. Il progetto del co-living, quindi, si inserisce perfettamente all’interno di questa idea, perché offrirà dei luoghi abitativi innovativi, accoglienti e pensati per il benessere delle persone. Siamo felici che BPER abbia sposato appieno questo progetto perché crediamo che realtà come WAO abbiano l’energia di promuovere l’aggregazione di tanti giovani con esigenze comuni e alla ricerca di nuove forme di esperienzialità, certi che il co-living diventerà presto uno dei punti di riferimento del Distretto”.