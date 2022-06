BPER Banca-UCSC, stanziati i primi prestiti d’onore agli studenti

BPER Banca-UCSC, erogati circa 200mila euro a sei giovani selezionati dall’Ateneo

Sono stati stanziati nei giorni scorsi i prestiti d’onore ai primi sei studenti della Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, selezionati nell’ambito dei programmi double degree, che consentono agli iscritti di conseguire una laurea magistrale rilasciata sia dall’Ateneo, sia da prestigiose Università estere, tra cui la London School of Economics, la Cass Business School, la Fordham University, la University North Carolina Charlotte e la Groningen University. Il progetto, nato da una convenzione siglata nelle scorse settimane tra BPER Banca e l’Istituto Giuseppe Toniolo, ente fondatore dell’Ateneo, rafforza la proficua collaborazione avviata dalla Banca con l’Università Cattolica del Sacro Cuore per l’alta formazione dei giovani più meritevoli.

Il finanziamento consente agli studenti selezionati, che non dispongono delle necessarie risorse finanziarie, di poter accedere a programmi di studio di eccellenza. A Martina Vertemati, Pierfrancesco Antonicelli, Anselmo Villari, Edoardo Guiducci, Annalaura Metallo e Francesco Migliano sono stati recentemente consegnati i primi contributi per un ammontare totale di circa 200 mila euro. Ecco le considerazioni di alcuni di loro.

“Grazie a questo progetto abbiamo una possibilità concreta di accelerare il nostro processo di indipendenza. A 24 anni, con poca esperienza lavorativa e pochi risparmi da parte, non potremmo infatti permetterci spese così elevate, se non attraverso il supporto delle nostre famiglie. Apprezzo molto che BPER Banca e Istituto Toniolo abbiano deciso di supportare la mia formazione. Questo prestito porta con sé grandi responsabilità, che sono certa di poter portare a termine. Nel frattempo, il mio percorso ha preso il via lo scorso 10 giugno con il viaggio per New York” afferma Martina Vertemati.

Annalaura Metallo dichiara: “Penso che questo programma costituisca una vera e propria eccezione nel panorama delle iniziative messe in campo in favore degli studenti, in quanto pone al centro le competenze e la meritocrazia di ciascuno, senza richiedere alcun tipo di garanzia esterna. Ci tengo particolarmente a ringraziare i dipendenti della filiale BPER che hanno curato la mia pratica con grande efficienza”.

“Questo finanziamento mi permetterà di gravare in maniera marginale sulla mia famiglia. In particolare, grazie alla possibilità di iniziare a rimborsare il prestito dopo due anni dall'erogazione, auspico di essere in grado di farmi carico delle rate autonomamente grazie al mio futuro impiego ottenuto, spero, proprio a seguito di questa importante esperienza. Sento la responsabilità di far bene nel mio percorso, sia per me stesso, sia per ricambiare la fiducia ricevuta dall'Istituto Toniolo e da BPER Banca” sottolinea invece Francesco Migliano.

La Presidente di BPER Banca Flavia Mazzarella commenta così l’avvio dell’iniziativa: “Siamo lieti di contribuire concretamente alla formazione degli studenti più meritevoli, sostenendo il loro percorso di education professionale. Un approccio che tiene conto anche delle diverse fasce reddituali degli studenti e costituisce un piccolo ma concreto segnale di fiducia rivolto ai giovani talenti, volto a ridurre le distanze sociali e premiare impegno, competenza e merito. In questa direzione, la sempre più stretta collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore rafforza ulteriormente il nostro impegno”.

La Preside della facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative dell’Università Cattolica, Elena Beccalli, afferma: “Questa innovativa formula apre concrete opportunità per i nostri studenti così da valorizzarne talento ed entusiasmo. Un progetto che potrebbe diventare un nuovo virtuoso modello, capace di coniugare eccellenza e inclusività facendo perno su un’azione sinergica tra istituzioni per favorire una rete a sostegno del futuro delle giovani generazioni. Un investimento questo ancora più importante in un periodo di particolare complessità e trasformazione come quello attuale”.