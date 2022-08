BPER è sponsor del GFF con due eventi dedicati ai giovani

Bper Banca torna come sponsor al Giffoni Film Festival con due iniziative rivolte ai giovani sui temi dell’innovazione digitale e culturale

BPER Banca si conferma anche per quest'anno sponsor del Giffoni Film Festival, rassegna cinematografica dedicata ai ragazzi e Giffoni Innovation Hubsponsor, partecipando all’edizione 2022 con due iniziative: Dream Team e Masterclass Impact “Una bella storia” - BPER e-volution 2022-2025. Il Dream Team ha visto la partecipazione di una community di ragazzi di età compresa tra i 18 e i 30 anni, selezionati e formati da Giffoni Hub, che hanno dimostrato creatività e talento nei temi dell’innovazione digitale e culturale. Riuniti in squadre, hanno lavorato su progetti indirizzati da BPER Banca.

I giovani del Dream Team hanno poi partecipato alla Masterclass con la proiezione del contenuto multimediale “Una bella storia” - BPER e-volution 2022-2025, cortometraggio realizzato con lo scopo di comunicare gli obiettivi di sostenibilità della Banca in modo più semplice e coinvolgente. Il video è servito da spunto ai partecipanti per confrontarsi sui temi ESG con la Banca che, con il lancio del nuovo Piano Industriale, ha voluto creare valore sostenibile di lungo periodo su tutto il territorio nazionale.

Flavia Mazzarella, Presidente di BPER Banca, ha dichiarato: “Da quasi vent’anni BPER Banca è al fianco del Giffoni Film Festival, manifestazione che riscuote sempre maggiore successo e partecipazione, mettendo al primo posto il dialogo con i giovani e i principi dell’inclusione. Anche quest’anno abbiamo voluto essere parte attiva della manifestazione con un progetto che prevedesse momenti formali e informali, opportunità di dialogo e di confronto. Nonché di esaltazione dei talenti individuali, della capacità di lavorare in gruppo, della valorizzazione della visione dei giovani. Il risultato dell’interazione tra i diversi attori è stato davvero eccellente.”

"Mi rifaccio al titolo della impact che si è svolta all'interno della nostra rassegna Giffoni Next Generation per definire il rapporto ormai consolidato con BPER Banca: Una bella storia”, ha detto Orazio Maria Di Martino Co-Founder & Executive Board Member Giffoni Innovation Hub. “Una storia basata su valori condivisi e sul desiderio di trasmetterli alle nuove generazioni attraverso dialogo e confronto diretto. Una storia che sicuramente ci vedrà insieme anche in futuro".