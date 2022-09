BPER, prevista la Bancassurance nel Piano Industriale 22-25

BPER, avviato lo sviluppo della Bancassurance con una squadra di oltre 200 Consulenti Assicurativi a supporto delle Filiali

BPER mette in campo la Bancassurance che rappresenta uno degli assi portanti del modello organizzativo specializzato che la Banca ha adottato nell’ambito del suo nuovo Piano Industriale. BPER ha costituito una squadra di oltre 200 Consulenti Assicurativi che scende in campo per supportare le Filiali nello sviluppo della cultura Bancassicurativa e aumentare il livello di consapevolezza delle famiglie e delle aziende nella ricerca delle migliori soluzioni per proteggersi dagli imprevisti della vita privata e dai rischi connessi all’attività di impresa. Attraverso la partnership con il Gruppo Unipol, inoltre, BPER beneficia di un catalogo assicurativo completo e in continuo aggiornamento, in grado di rispondere alle dinamiche evolutive dei bisogni dei clienti.

Per rendere ancora più efficace la relazione Banca-Cliente, BPER sta puntando su processi digitali capaci di permettere agli utenti di trovare risposte chiare alle proprie domande e di poter scegliere se acquistare in autonomia soluzioni di protezione adeguate, oppure mettersi in contatto velocemente con la propria filiale e ottenere una consulenza personalizzata.

Pasquale Panzarino, Responsabile Direzione Strategie Assicurative, ha dichiarato: “Intraprendere questo percorso permetterà a BPER Banca di restare ancora più focalizzata e vicina alle esigenze delle famiglie e delle imprese. Grazie alla partnership strategica con il Gruppo Unipol saremo in grado di offrire prodotti sempre più completi, semplici e ersonalizzabili. Questo progetto contribuirà, inoltre, alla naturale evoluzione del ruolo del consulente bancario: il nostro collega in Filiale diventerà il punto di riferimento nella gestione complessiva di tutti i rischi legati al patrimonio di una famiglia-salute, lavoro, auto, casa, animali, domestici – e ai rischi connessi all’attività di impresa”.