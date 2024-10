BPPB protagonista della Settimana della Cultura: bilancio positivo per 'È Cultura!'

La Banca Popolare di Puglia e Basilicata al centro della Settimana della Cultura: focus su arte, sostenibilità e educazione finanziaria

Si è conclusa con grande successo la seconda edizione di “È Cultura!”, il festival nazionale promosso da ABI e ACRI. La Banca Popolare di Puglia e Basilicata (BPPB) ha avuto un ruolo centrale, offrendo una serie di eventi che hanno abbracciato arte, cultura e sostenibilità. Tra gli appuntamenti più apprezzati, la mostra fotografica di Pietro Amendolara e le visite guidate al palazzo storico di Chieti.

Particolare attenzione è stata data anche all'educazione finanziaria e alla sostenibilità, con la lezione digitale "Investiamo sul futuro", rivolta agli studenti delle scuole superiori di Puglia e Basilicata. Questa iniziativa, in collaborazione con la FEduF, ha offerto strumenti per comprendere l'economia circolare e lo sviluppo sostenibile, educando le nuove generazioni alla gestione consapevole delle risorse.

Due eventi di grande interesse hanno arricchito il programma: la tavola rotonda “LiberiAMOci dal fumo”, in collaborazione con l'associazione Una Stanza per un Sorriso, focalizzata sulla prevenzione del tabagismo; e un incontro sull’Uomo di Altamura, rivolto agli studenti del Liceo Cagnazzi, che hanno avuto l'opportunità di dialogare con esperti e speleologi sulle recenti scoperte archeologiche del territorio. L’impegno della BPPB si estenderà anche nei prossimi mesi con i progetti “Scatti & Ritratti”, che racconta le storie delle persone del territorio attraverso fotografia e disegno, e “BANCOMART”, un'iniziativa artistica che trasforma le carte di credito dismesse in opere d’arte, promuovendo il riciclo creativo.

Il Presidente della BPPB, Leonardo Patroni Griffi, ha sottolineato l’importanza di investire in progetti culturali e formativi: “La nostra partecipazione a ‘È Cultura!’ ci ha permesso di ribadire il nostro impegno nella promozione della cultura e dell’educazione finanziaria, creando un contesto in cui la comunità e la cultura possano crescere insieme”. Rossella Dituri, Dirigente della Comunicazione della BPPB, ha aggiunto: “Siamo entusiasti di aver preso parte a questa iniziativa e continueremo a lavorare per offrire nuove occasioni di crescita e condivisione per il futuro”.