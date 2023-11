Burger King: presentato il nuovo panino Sweet Chilli Burger

Burger King: la gamma “Kolossals” si arricchisce con il nuovo Sweet Chilli Burger

Burger King ha annunciato il lancio del nuovo Sweet Chilli Burger, il delizioso panino in edizione limitata che ha arricchito l’offerta dell’azienda leader nella ristorazione veloce a partire dallo scorso martedì 31 ottobre. Sweet Chilli Burger, nelle due versioni a base di manzo e di pollo, contiene, all’interno del morbido bun, la salsa Sweet Chilli, rucola fresca, bacon croccante, scamorza e succulenta carne alla griglia: un incontro di sapori, pensato per i consumatori che amano provare nuove esperienze di gusto. Ma la vera novità risiede nella salsa: Sweet Chilli è grodolce leggermente piccante con peperoncino e zenzero, che conferisce una nota speciale al panino.

Sweet Chilli Burger sarà il primo della nuova gamma di panini “Kolossals”, ovvero della linea di proposte Burger King in edizione limitata che fa leva su sapori provocanti, assecondando gusti e desideri dei veri appassionati. Il lancio del nuovo prodotto è accompagnato da una campagna di comunicazione integrata promossa dal brand che, nell’occasione, rende protagonisti gli spazi del nuovo ristorante di Milano Giambellino.

Al centro della campagna l’idea, che prende spunto dai contrasti di sapore della salsa Sweet Chilli, secondo cui gli opposti insieme funzionano, vedendo interagire e diventare complementari coppie all’apparenza distanti, come un alpinista e un surfista. Come recita, infatti, il claim della campagna, “se è vero che gli opposti si attraggono, con il nuovo Sweet Chilli Burger gli opposti si gustano”. La Campagna sarà on air nei mesi di novembre e dicembre in tv, radio, sui canali digitali e nei ristoranti Burger King.