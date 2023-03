Capitale della Cultura, BPER Banca è main sponsor di THEGATE2023

Bergamo Brescia Capitale della Cultura, BPER Banca è main sponsor dell'installazione THEGATE2023

Si è tenuta oggi la conferenza stampa per la presentazione del progetto THEGATE2023 per Bergamo Brescia Capitale della Cultura, di cui BPER Banca è main sponsor. L'iniziativa, estremamente innovativa e ambizioa, vuole essere l’icona rappresentativa dell’anno della Cultura 2023, fortemente voluta dalle amministrazioni e dagli sponsor. THEGATE2023 consiste in due installazioni, una posta in Piazza Vittoria a Brescia e una posta in Piazza Matteotti a Bergamo.

Le ‘porte’ saranno un ponte diretto tra le due città, che i cittadini potranno attraversare per compiere un’esperienza unica e immersiva. Le strutture permetteranno, infatti, una connessione in tempo reale tra Brescia e Bergamo, proietteranno contenuti streaming e faranno sì che i cittadini possano dialogare tra loro. L’installazione riassume il concept al centro della scelta di unire le due città come un’unica Capitale della Cultura 2023.

"THEGATE2023 è il simbolo di un progetto straordinario, in grado di diventare la vera icona di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023. Le due avveniristiche installazioni, ideate dallo studio di Giò Forma, incorporano l'essenza dell'innovazione, della tecnologia, della cultura, della creatività, della connessione in tempo reale tra persone e luoghi e della promozione dei territori e dell'estensione del tempo. BPER Banca ha deciso di unirsi a Bergamo e Brescia proprio in nome di questo senso ampio della cultura, che abbraccia più ambiti tra tradizione e innovazione, favorendo la condivisione di valori positivi tra le persone. Siamo certi che THEGATE2023 diventerà parte integrante del patrimonio artistico delle due città e saranno i migliori ambasciatori della Capitale della Cultura, anche al di fuori dei loro confini", ha affermato Flavia Mazzarella, Presidente di BPER Banca.

I portali, pronti entro la fine del mese di aprile, portano la firma dello studio milanese Giò Forma. Le installazioni, realizzate dal Consorzio Stargate BGBS 2023 e con la special partnership di A2A, seguono i criteri di sicurezza, sostenibilità e tecnologia. Il Gate verrà rivestito di un materiale riflettente, che restituirà l’immagine della piazza ospitante con l’aggiunta di effetti di realtà aumentata.

Le dichiarazioni di Stefano Vittorio Kuhn, Chief Retail & Commercial Banking Officer di BPER Banca, ad affaritaliani.it

"BPER ha una storia di banca di prossimità: non potevamo mancare in un'occasione importante come questa. Abbiamo particolarmente apprezzato l'iniziativa, che definisce al singolare la Capitale della Cultura. Abbiamo avuto la possibilità di fornire il nostro reale contributo", ha commentato ai microfoni di affaritaliani.it Stefano Vittorio Kuhn, Chief Retail & Commercial Banking Officer di BPER Banca.

"Per noi è un'ulteriore prova, visti gli investimenti importanti che stiamo facendo su questi territori", ha proseguito Kuhn. Tra qualche giorno verrà infatti inaugurata la nuova sede di Bergamo, che si trova molto vicina al Gate. "Abbiamo la nuova filiale in Piazza Della Loggia, tramite la quale dimostriamo la nostra attenzione ai territori bresciani. Per noi questa rappresentava un'opportunità irrinunciabile e certamente un'iniziativa a cui aderiamo con convinzione", ha concluso Kuhn.

Le parole di Giorgo Gori, Sindaco di Bergamo, ad affaritaliani.it

"L'idea alla base di questa iniziativa è proprio il fatto che le due città siano una sola Capitale della Cultura. Questa è la prima volta che succede: lo abbiamo pensato e voluto insieme, e insieme abbiamo costruito numerose collaborazioni e relazioni. Serviva un segno che raccontasse in modo tangibile ed efficace tutto questo", ha dichiarato il Sindaco di Bergamo Giorgo Gori.

La porta mette, infatti, in comunicazione in tempo reale Bergamo e Brescia. "Passando attraverso il varco, i cittadini vedranno cosa sta accadendo in quell'esatto momento in Piazza Vittoria a Brescia e viceversa", ha proseguito Gori. THEGATE2023 è un'opera efficace e di immediata comprensione, ma per la sua realizzazione è stato necessario molto lavoro. "Subito dopo Pasqua saremo in grado di inaugurare insieme il Gate", ha concluso il Sindaco di Bergamo.

Il commento di Emilio Del Bono, Sindaco di Brescia, ad affaritaliani.it

"Bresciani e bergamaschi avranno l'occasione di dialogare attraverso queste due porte in tempo reale. L'intuizione è bella, ha le potenzialità per diventare virale e assumerà una connotazione simpatica, perché ci sarà spazio sia per contenuti seri ed emotivamente forti che per le battute e l'ironia", ha sottolineato Emilio Del Bono, Sindaco di Brescia.

"Credo che THEGATE2023 lascerà come eredità l'opportunità di continuare a lavorare insieme", ha proseguito Del Bono. L'iniziativa è stata, infatti l'occasione per favorire l'incontro di molti imprenditori, associazioni e istituzioni, che hanno compreso quanto produttivo possa essere collaborare a favore dell'intero territorio. "La terra bresciana e bergamasca è un punto di riferimento del Paese economicamente ma anche per altri aspetti, come quello della generosità e della creatività. Il portale racchiude tutte queste chiavi di lettura", ha concluso Del Bono.