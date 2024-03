Carmignac, Kristofer Barrett nominato gestore azionario top-performer

Carmignac nomina Kristofer Barrett gestore azionario top-performer

Carmignac ha nominato Kristofer Barrett, gestore azionario globale dai risultati eccellenti, per il proprio team di investimento con sede a Londra. Entrerà a far parte dell’azienda l’8 aprile 2024. Barrett assumerà la gestione della strategia Carmignac Investissement e del portafoglio azionario di Carmignac Patrimoine. Entrerà inoltre a far parte del Comitato di investimento strategico dell’azienda. La nomina coincide con la decisione di David Older di andare in pensione, lasciando la Società il 4 aprile 2024. Mark Denham, professionista esperto in investimenti azionari, che già dal 2016 gestisce fondi azionari europei e globali di Carmignac, assumerà il ruolo di Head of Equities.

Barrett collaborerà al fianco di due coppie di professionisti per la gestione della strategia Carmignac Patrimoine, coerentemente con l’approccio collaborativo della strategia, basato su tre driver di performance (selezione della componente azionaria, gestione della componente obbligazionaria e valutaria, copertura macro, costruzione del portafoglio e gestione del rischio). Con doppia cittadinanza statunitense e svedese, Barrett ha studiato economia e finanza all’università di Uppsala. Entra a far parte di Carmignac dopo un’esperienza in Swedbank Robur iniziata nel 2006, dove si è occupato della gestione di diversi Fondi azionari sui mercati sviluppati ed emergenti.

Ad aprile 2016, Barrett ha assunto la gestione di una strategia azionaria globale da 10 mld di euro, che vanta attualmente il rating cinque stelle Morningstar, e a marzo 2020 è stato nominato gestore di una strategia azionaria da 12,8 mld di euro che investe in titoli tecnologici, anch’essa attualmente con un rating cinque stelle Morningstar. Barrett è esperto nella selezione attiva dei titoli azionari. Il suo approccio consolidato, che combina un’approfondita ricerca sulle singole aziende con un’analisi macroeconomica pragmatica, si è tradotto in un track-record di lungo periodo eccezionale. Durante la gestione del fondo azionario globale (a partire da aprile 2016) ha conseguito una sovraperformance del 133% e del 145% rispetto alla media dell’indice e della categoria, quintuplicandone così il patrimonio.

Analogamente, durante la sua gestione, il fondo azionario tecnologico (a partire da marzo 2020) ha sovraperformato del 105% e dell’89% rispetto alla media dell’indice e della categoria, triplicandone il patrimonio.

Edouard Carmignac ha commentato: "La nomina di Kristofer testimonia la forza attrattiva esercitata da Carmignac su persone dotate di spirito imprenditoriale e con una passione per gli investimenti attivi basati sulle convinzioni. Il suo track record è veramente straordinario, e sono convinto che il suo approccio di investimento consolidato si rivelerà molto positivo per i nostri clienti nel lungo termine. Desidero inoltre ringraziare David Older per il contributo apportato all’azienda. Ha svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo della struttura azionaria di Carmignac. Desidero augurargli il meglio per il suo futuro".

Kristofer Barrett ha aggiunto: “I prossimi anni saranno cruciali per i mercati azionari. Ritengo che la gestione attiva e la capacità di effettuare investimenti basati sulle convinzioni rappresentino la chiave del successo nell’attuale contesto in mutamento. Carmignac è nota per il suo approccio contrarian, e sono entusiasta di entrare a far parte del team di gestione”.

“Dopo nove anni ricchi di soddisfazioni in Carmignac, è giunto il momento di ritirarmi dall’attività. Lascio il team e i Fondi in ottime mani, e spero di assistere al continuo successo di Carmignac”, ha dichiarato David Older.