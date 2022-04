Ceres lancia la birra alla canapa: ecco lo spot più censurato della tv

Ceres, arriva la birra alla canapa: on air lo spot più censurato della tv

Ceres lancia la prima birra con estratti di canapa. Si chiama Ceres Hempiness ed è la prima birra con estratti di semi di canapa destinata alla grande distribuzione. Ad accompagnare il lancio del nuovo prodotto la campagna firmata da BCube/Publicis Groupe che fa dei meccanismi della censura un punto di forza, ben sintetizzato nel claim “Ceres Hempiness, un gusto che non si può dire”.

A sostenere la campagna di comunicazione, un concorso dedicato alla GenZ e realizzato in partnership con un team di twitcher esperti di videogiochi: una sorta di caccia al tesoro alla ricerca di “qualcosa che non si può dire”. Un percorso un po’ nascosto per accaparrarsi online, in anteprima, la nuova Ceres attraverso il più misterioso tra i sistemi di messaggistica, Telegram.