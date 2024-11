Cesaro Mac Import a Ecomondo 2024: soluzioni avanzate per la gestione dei rifiuti

Cesaro Mac Import torna a Ecomondo: presentate le novità del settore per la gestione dei rifiuti

Cesaro Mac Import conferma la sua presenza a Ecomondo 2024, dove da oltre 25 anni l’azienda presenta le proprie soluzioni innovative. Il suo stand - il più grande del padiglione A1 - è diventato un punto di riferimento per i visitatori che vogliono scoprire le tecnologie più avanzate per il trattamento e la gestione dei rifiuti. Non solo un’opportunità per presentare nuovi prodotti, ma anche un’occasione per consolidare i legami con clienti, partner e la rete vendita, testimoniando un impegno costante nell’offrire soluzioni efficienti e all’avanguardia.

Quest’anno, Cesaro Mac Import porta a Ecomondo diverse novità, tra cui una serie di macchine Sennebogen rivisitate e migliorate, pensate per garantire performance ottimali e maggiore efficienza. In particolare, l’azienda presenta un accessorio innovativo per il macchinario Doppstadt Inventor 6, che grazie a una griglia di foratura regolabile, consente di raffinare il materiale con una precisione superiore rispetto ai modelli precedenti. In aggiunta, l’azienda introduce Orkel, un marchio norvegese che offre una macchina mobile e compatta in grado di pressare e imballare i rifiuti in modo estremamente efficiente, facilitando il trasporto verso altre destinazioni.

Cesaro Mac Import, con la sua lunga esperienza nel settore e il costante impegno nell’innovazione, amplia la propria gamma di prodotti e servizi per rispondere alle esigenze sempre più specifiche dei clienti. L’azienda continua a rafforzare la propria posizione di leader nel settore, offrendo soluzioni integrate che comprendono consulenza, progettazione personalizzata e un servizio post-vendita altamente specializzato. In questo modo, Cesaro Mac Import non solo risponde alle necessità di chi gestisce i rifiuti, ma contribuisce anche attivamente alla transizione verso un’economia circolare più sostenibile ed efficiente.

L'intervista di affaritaliani.it a Marco Bono, Marketing and Sales di Cesaro Mac Import

Marco Bono, Marketing and Sales di Cesaro Mac Import, ai microfoni di affaritaliani.it, ha dichiarato: "Per noi, la partecipazione a Ecomondo rappresenta ogni anno una riconferma importante. Da oltre 25 anni siamo presenti a questo evento, un’occasione che ci permette di mantenere un contatto costante e diretto con i nostri clienti, provenienti da tutta Italia e anche dall’estero".

"Quest’anno portiamo diverse novità. Abbiamo migliorato e aggiornato alcune macchine del marchio Sennebogen, introducendo innovazioni tecniche significative. In particolare, presentiamo due nuove soluzioni. La prima è un accessorio per il macchinario Doppstadt Inventor 6, che ci consente di ottenere una raffinazione del materiale con una precisione mai raggiunta prima, grazie a una griglia con foratura regolabile. Questo permette ai nostri clienti di produrre un materiale che risponde esattamente alle loro esigenze. La seconda novità riguarda l’introduzione nel mercato italiano del marchio norvegese Orkel, con una macchina compatta e mobile in grado di pressare e imballare i rifiuti in modo efficiente, facilitandone il trasporto verso altre destinazioni. Cesaro Mac Import continua così a migliorare ogni giorno, arricchendo la propria offerta e completando la gamma di soluzioni disponibili per i nostri clienti, con l’obiettivo di diventare un partner unico e affidabile per tutte le esigenze nel settore della gestione dei rifiuti", ha concluso Bono.