CGM lancia 'CGM PHARMASUITE' per accelerare la digitalizzazione farmaceutica

Cosmofarma 2024, CompuGroup Medical Italia accelera la trasformazione digitale della farmacia con 'CGM PHARMASUITE'

L'innovazione nel settore farmaceutico riceve una spinta senza precedenti grazie a CompuGroup Medical (CGM), l'azienda leader nel campo della sanità elettronica in Italia. L'azienda ha presentato al Cosmofarma Exhibition 2024, la fiera dedicata al mondo della farmacia, la sua ultima creazione: CGM PHARMASUITE. Questa suite all'avanguardia rappresenta un insieme integrato di soluzioni software progettate per ottimizzare le operazioni quotidiane del farmacista, fornendo strumenti di intelligenza artificiale (IA) e una banca dati dedicata al settore sanitario.

CGM PHARMASUITE è stata concepita per integrarsi perfettamente con il gestionale di farmacia WINGESFAR, il software più diffuso tra le farmacie italiane. Inoltre, è stata introdotta una nuova piattaforma cloud denominata CGM STELLA STORE, progettata specificamente per le parafarmacie. Questa integrazione consente ai farmacisti di accedere a tutti i servizi necessari con un solo click, attraverso un'interfaccia intuitiva e facile da utilizzare, sia al banco che nel retro-banco.

La suite include otto moduli aggiuntivi che coprono una vasta gamma di funzionalità, dalla business intelligence per analizzare i dati di vendita e i trend di mercato, alla gestione dei servizi di telemedicina e alla creazione di consensi informati digitali. Inoltre, CGM PHARMASUITE offre strumenti di marketing per migliorare la comunicazione con i clienti, programmi di fidelizzazione e soluzioni per ridurre i tempi di attesa al banco.

Una delle principali caratteristiche di CGM PHARMASUITE è la sua interfaccia unificata, che consente ai farmacisti di visualizzare facilmente tutte le informazioni di cui hanno bisogno per gestire le loro attività quotidiane in modo efficiente. Questo non solo migliora l'efficienza operativa, ma ottimizza anche l'assistenza fornita ai pazienti, consentendo ai farmacisti di rispondere in modo più rapido e mirato alle loro esigenze di salute.

In aggiunta alla suite software, CGM ha introdotto ASK STELLA, un assistente virtuale alimentato da Intelligenza Artificiale Generativa (RAG). Questo strumento supporta i farmacisti fornendo informazioni dettagliate sui farmaci, inclusi dosaggi, effetti collaterali e interazioni con altri farmaci o stili di vita del paziente. Inoltre, i farmacisti possono beneficiare di algoritmi di IA per automatizzare il processo di riordino e ottimizzare la gestione del magazzino.

Per supportare le attività quotidiane dei farmacisti, CGM ha anche aggiornato MY CGM PHARMACY, un'applicazione basata su realtà aumentata che consente loro di gestire la farmacia da remoto tramite smartphone. Inoltre, con l'accesso alla banca dati SECURE FARMA DB, i professionisti sanitari possono accedere a informazioni complete e affidabili su farmaci umani e veterinari, prodotti dietetici e integratori, personalizzando facilmente le informazioni secondo le proprie esigenze.

“Siamo davvero entusiasti del percorso che stiamo facendo, in particolare nel comparto farmacia. Presentare le nostre soluzioni tecnologiche d’avanguardia pensate per supportare quotidianamente non solo il farmacista, ma l’evoluzione stessa della farmacia in chiave sempre più digitale, veloce, integrata, interoperabile e sostenibile, è per noi motivo di grande orgoglio. CGM PHARMASUITE nasce dall’esigenza di rispondere in maniera ancor più puntuale a questo bisogno di efficienza e si pone l’obiettivo di fare da trait d'union delle diverse soluzioni tecnologiche che abbiamo sviluppato negli anni, con un’attenzione particolare al Cliente affinché l’innovazione, per quanto dirompente che sia, apporti un beneficio concreto al farmacista senza stravolgere le modalità di utilizzo dei software e la fruibilità da parte del professionista”, ha dichiarato Alessandro Avezza, Area Vice President Italia e Country Manager di CGM.

L'intervista di affaritaliani.it a Giulio Lo Nardo, Managing Director & Founder di PHARMAP

Durante l'evento, Giulio Lo Nardo, Managing Director & Founder di PHARMAP, ai microfoni di affaritaliani.it ha dichiarato: "La consegna a domicilio in farmacia non è la novità; la novità è il modo in cui si fa. Deve essere una consegna a domicilio fatta a norma di legge, una consegna che non va ad impattare a livello operativo su quello che è il sistema tradizionale della farmacia. Il servizio a domicilio deve essere qualcosa che aiuta e che non mette in difficoltà; dunque, deve essere integrata all’interno dei sistemi della farmacia e deve essere ben gestita perché i servizi portano fuori dalla farmacia qualcosa che essa stessa non riesce a fare. Ma si deve dare alle farmacie delle garanzie, rispettando gli standard qualitativi a cui i loro clienti sono abituati".

L'intervista di affaritaliani.it a Alberto Pravettoni, General Manager di CGM Telemedicine

"Le telemedicine in farmacia rappresentano un percorso avviato nel 2009 che sta per giungere a compimento totale con il decreto semplificazione. Significa mettere a sistema, a servizio del Servizio Sanitario Nazionale, quelli che sono i servizi di cardiologia, analisi del sangue e analisi delle urine. Dunque, si tratta di un'opportunità per il farmacista, ma anche di un onere per lo stesso farmacista. La nostra risposta a questo tipo di rischio è quella di avere tutti i servizi all'interno di una singola piattaforma, in modo tale da aiutare il farmacista nell'integrazione dei servizi e, a loro volta, integrarli con il gestionale della farmacia. In tutto ciò, la qualità è inclusa, tangibile sulla piattaforma che utilizziamo, con dispositivi integrati di qualità e servizi offerti 24 ore su 24, 7 giorni su 7. I referti sono disponibili in 15 minuti, il che significa che se un paziente ha un dolore cardiaco, viene identificato in tempo utile. Si è già letto sui giornali di pazienti salvati grazie a questo tipo di tecnologia", ha commentato Alberto Pravettoni, General Manager di CGM Telemedicine, ai microfoni di affaritaliani.it.

Lintervista di affaritaliani.it a Giuseppe Moretti, Area Vice President Product House Pharmacy Europe di CGM Italia

Giuseppe Moretti, Area Vice President Product House Pharmacy Europe di CGM Italia, ai microfoni di affaritaliani.it ha aggiunto: "Quest’anno portiamo molte novità, dato che ci stiamo dedicando molto ad un concetto di totale integrazione. La risposta a ciò è CGM PHARMASUITE, l’unica suite in Italia dove i software sono integrati in maniera molto più avanzata rispetto a prima. Già oggi abbiamo un alto livello di integrazione con tanti moduli".

"Siamo riusciti ad arrivare ad un livello di integrazione che permette al farmacista di raggiungere l’utente finale in modo molto più veloce, grazie alla tecnologia che ufficialmente presentiamo alle parafarmacie e farmacie. Inoltre, intorno a ciò abbiamo creato la CGM DATA POWER, la nostra nuova piattaforma presentata quest'anno in maniera ufficiale, che permette un’integrazione totale dei dati. Oltre a ciò, ci siamo spinti nell'intelligenza artificiale, presentando due nuovi concept. Il primo è dedicato all’ottimizzazione dello sport in farmacia, mentre l'altro è l'ASK STELLA, un assistente virtuale che sfrutta l’intelligenza artificiale generativa integrata con il gestionale, in modo tale da poter supportare il farmacista nell’attività di counseling grazie alla ricerca e all’interpretazione delle informazioni sui medicinali", ha concluso Moretti.