CNP Assurances, rafforzato l’impegno per la parità di genere con CNP Vita Assicura

CNP Assurances, consolidato l’impegno per raggiungere la parità di genere insieme a CNP Vita Assicura: per il secondo anno punteggio massimo nell’indice professionale tra donne e uomini

CNP Assurances, tra i maggiori gruppi assicurativi europei, conferma il suo ruolo di leader nella promozione dell'uguaglianza di genere sul posto di lavoro. Per il secondo anno consecutivo, la compagnia ha ottenuto il punteggio massimo di 100/100 nell'indice per l'uguaglianza professionale tra donne e uomini, a conferma di un impegno ventennale verso l'equità e l'inclusione.

Il risultato riflette una performance impeccabile in tutte le categorie valutate: dalla parità salariale (40/40) alle promozioni (15/15), dagli aumenti individuali (20/20) a quelli legati al rientro dal congedo di maternità (15/15), fino all'equa distribuzione dei salari più elevati (10/10).

Marie-Aude Thépaut, Direttrice Generale di CNP Assurances, ha dichiarato: “Come CNP Assurances crediamo fermamente che l’uguaglianza professionale sia un pilastro essenziale della nostra performance. Il punteggio di 100/100 per il secondo anno consecutivo dimostra il nostro impegno costante. Siamo determinati a creare un ambiente di lavoro in cui ognuno, indipendentemente dal genere, possa realizzarsi e contribuire pienamente alla nostra missione”.

Anche CNP Vita Assicura, filiale italiana del Gruppo, segue con coerenza questa visione, ottenendo la Certificazione per la Parità di Genere (UNI/PdR 125:2022) rilasciata da SGS Italia. La compagnia si distingue per politiche aziendali attente al benessere e alla valorizzazione delle persone: smart working fino a 13 giorni al mese (15 per i genitori con figli sotto i 3 anni), borse di studio e stage estivi retribuiti per i figli dei dipendenti, programmi di formazione continua, supporto psicologico e iniziative per la salute.

“Siamo orgogliosi di aver ottenuto la Certificazione per la Parità di Genere, un riconoscimento che testimonia il nostro impegno quotidiano nel promuovere un ambiente di lavoro equo e inclusivo”, ha aggiunto Nicola Sonedda, Chief Human Capital Officer di CNP Vita Assicura. “Per noi, non si tratta solo di un attestato quanto di una responsabilità che ci spinge a fare sempre meglio per valorizzare talento e diversità”.

Con oltre 8.300 collaboratori e una presenza in 19 Paesi, CNP Assurances continua a distinguersi come assicuratore e investitore responsabile, gestendo oltre 400 miliardi di euro di investimenti e proteggendo milioni di persone in Europa e nel mondo.

In Italia, dove opera da oltre 20 anni, il gruppo è oggi il sesto player nel mercato assicurativo, con CNP Vita Assicura in prima linea nell'offerta di soluzioni di protezione, previdenza e risparmio.