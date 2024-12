Comin & Partners lancia AI Gov Monitor, una piattaforma AI per il monitoraggio legislativo

Comin & Partners: presentata AI Gov Monitor, una piattaforma basata sull’AI progettata per ottimizzare il monitoraggio legislativo e parlamentare

Comin & Partners, società leader nella consulenza strategica di comunicazione e relazioni istituzionali, ha presentato AI Gov Monitor, una piattaforma basata sull’intelligenza artificiale progettata per ottimizzare il monitoraggio legislativo e parlamentare. Questo strumento innovativo mira a migliorare la precisione e l’efficacia delle strategie di comunicazione e public affairs per aziende e istituzioni.

La piattaforma, sviluppata in collaborazione con Depp, azienda specializzata nella creazione di soluzioni per la gestione e l’elaborazione di dati in ambito politico e istituzionale, rende l’analisi delle attività istituzionali più rapida ed efficiente. Grazie all’automazione dei processi e alla capacità di individuare in tempo reale i processi decisionali in corso, AI Gov Monitor consente di ottimizzare le risorse, affidando il ruolo umano alle attività di maggiore complessità e valore strategico.

“L'integrazione dell’intelligenza artificiale nel monitoraggio legislativo rappresenta un passo importante per migliorare le strategie di comunicazione di imprese e istituzioni”, ha dichiarato Gianluca Comin, Presidente di Comin & Partners. “Siamo convinti che l'AI non sostituirà le competenze umane, ma le supporterà, accelerando i processi e consentendo di focalizzarsi su attività a maggiore valore aggiunto. Da sempre puntiamo sulle tecnologie avanzate per anticipare le tendenze di mercato e rispondere alle esigenze complesse dei nostri clienti”.

Il progetto si inserisce in un programma più ampio di investimenti strategici di Comin & Partners nel settore digitale. Negli ultimi anni, la società ha intensificato l’utilizzo di tecnologie innovative per migliorare le attività di analisi dell’opinione pubblica e della reputazione, con l’obiettivo di potenziare l’impatto delle strategie di comunicazione integrata, advocacy e relazioni istituzionali.