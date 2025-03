Compagnia dei Caraibi lancia in Italia Meili Vodka, il distillato che nasce da un’acqua antica

Compagnia dei Caraibi presenta in Italia Meili Vodka: il distillato fondato da Jason Momoa che unisce acqua antica, cereali autoctoni e i quattro elementi naturali

Compagnia dei Caraibi, azienda di riferimento nel settore dell’importazione e distribuzione di distillati premium e over premium, annuncia l’esclusiva distribuzione in Italia di Meili Vodka, il distillato fondato dal celebre attore Jason Momoa e dall’imprenditore Blaine Halvorson. Questa collaborazione segna un’importante tappa nel percorso dell’azienda piemontese, che continua ad arricchire il suo portfolio con brand innovativi ed eccellenti.

Meili Vodka nasce dall’ambizione di Momoa, famoso per il suo ruolo in Justice League nei panni di Aquaman, di creare la miglior vodka al mondo. Insieme a Halvorson, co-fondatore del marchio di lusso MadeWorn, Momoa ha ideato un distillato che unisce qualità assoluta e un approccio artigianale, prodotto in Montana con una combinazione di cereali autoctoni e stagionali e un’acqua incredibilmente pura proveniente da una falda acquifera antica di 300 milioni di anni.

Questa acqua, priva della necessità di trattamenti o filtrazioni, è il cuore di Meili Vodka, che viene distillata una sola volta per mantenere intatti la purezza e l’aroma del distillato. Il risultato è una vodka dal gusto morbido e inconfondibile, ideale per essere gustata liscia o utilizzata in miscelazioni. Meili Vodka non è solo un prodotto, ma una vera e propria sintesi dei quattro elementi naturali. L’acqua sorgiva, con la sua purezza, è il primo elemento, bilanciato dal corpo dei cereali che provengono dalla terra. Il fuoco entra in gioco nel processo di distillazione, dove il vetro di scarto viene fuso per creare le bottiglie, mentre l’aria completa il ciclo: dopo la distillazione, la vodka “respira” ad oltre 3.000 metri d’altitudine, acquisendo una profondità gustativa unica.

Questo distillato, risultato di nove anni di ricerca e passione, si distingue per la sua versatilità, che lo rende perfetto sia per i consumatori esperti che per gli appassionati di vodka in cerca di un’esperienza di gusto sofisticata e autentica.