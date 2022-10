Compendium cresce e si rafforza con venti nuovi ingressi nel team

Compendium, completata l’acquisizione della branch italiana di un’importante multinazionale di revisione e consulenza aziendale

Compendium, società altamente tecnologica che offre servizi in outsourcing in ambito HR & payroll, contabilità analitica, controllo di gestione, Business Intelligence e temporary management, ha annunciato l’acquisizione della branch italiana di uno tra i principali network multinazionali di revisione e di consulenza aziendale.

L’acquisizione del ramo d’azienda interessa principalmente le attività della società fra professionisti Compendium STP e coinvolge circa venti professionisti, fra cui: 4 figure senior, consulenti del lavoro con esperienza pluriennale nella gestione del personale e dei rapporti con enti e organizzazioni sindacali e 15 payroll specialist che vanno a rafforzare l’Headquarter di Milano. Il gruppo cresce così fino ad arrivare a contare 63 persone, suddivise nei diversi dipartimenti: Tech, AFC (Amministrazione, Finanza e Controllo) e HR & PayRoll.

L’operazione porta ad un aumento del fatturato di circa 1,5 milioni di euro per Compendium e si inserisce nella più ampia strategia di crescita e diversificazione della società, che punta al raddoppio dei ricavi per l’anno in corso, con il primo semestre che ha visto il raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati.

Grazie soprattutto all’ingresso dei nuovi Partner di Compendium STP, Luca Contardi e Paolo Caselli, la società fra professionisti potrà potenziare il supporto consulenziale in materia di lavoro e previdenza fornito alle aziende, rivolgendosi anche a quelle multinazionali e ad aziende di grandi dimensioni che svolgono internamente le attività di payroll, offrendo quindi, solo per fare alcuni esempi, gestione degli ammortizzatori sociali e delle relazioni sindacali, del welfare aziendale e dello smart working, delle agevolazioni contributive e fiscali.

Con questa nuova iniezione di competenze si rinsalda inoltre ancor più il rapporto fra tecnologia e fattore consulenziale, connubio particolarmente rappresentativo di Compendium S.p.a. e della sua STP: il “modello Compendium”, basato su tecnologie proprietarie, sarà reso replicabile e scalabile, ottimizzando e digitalizzando tutti i processi e ponendo in essere le automazioni del caso anche per il business proveniente da questa operazione.

Francesco Mazzo, CEO e Founder di Compendium, ha commentato: "Questa operazione rappresenta una opportunità di rafforzamento significativo per Compendium. L’arrivo di un team di specialist con competenze diversificate e di quattro professionisti di indiscussa seniorship consoliderà la nostra offerta di servizi, da un lato incrementando il nostro giro d’affari in quelle aree specifiche, ma dall’altro generando preziose sinergie con la squadra di talenti che già oggi la nostra società mette al servizio dei clienti".