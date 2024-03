Comprital, presentate due nuove basi per il gelato d'asporto

Comprital, tra le novità 2024 due nuove basi per il gelato d'asporto

Comprital, azienda leader per l’innovazione nel mercato degli ingredienti per gelateria e pasticceria, ha presentato, tra le novità 2024, due nuove basi gelato asporto, studiate dal team di Ricerca & Sviluppo per soddisfare le esigenze della moderna pasticceria gelata da asporto. Le nuove basi Dolce Asporto proposte da Comprital si contraddistinguono per le loro prestazioni, in particolare resistenza e lavorabilità a temperatura ambiente, due caratteristiche in grado di cambiare radicalmente l’esperienza sia del consumatore finale sia del produttore artigiano.

Grazie alla loro elevata stabilità e all’innovativa composizione- caratterizzata da proteine funzionali, fibre con elevate capacità leganti e ingredienti che permettono di controllare meglio lo sgocciolamento e di legare l’acqua evitando il congelamento della stessa, il gelatiere può lavorare le basi Dolce Asporto a temperatura ambiente senza il rischio di scioglimento, ottenendo risultati impeccabili anche dal punto di vista della glassabilità. Inoltre, la loro resistenza allo scioglimento durante l’asporto rende queste basi perfette per stecchi, gelato in barattolo, torte gelato da portare a casa e mangiare anche i giorni seguenti. Il prodotto, infatti, rimane morbido al cucchiaio appena tolto dal freezer, eliminando così i tempi d’attesa.

“In Comprital lavoriamo quotidianamente per proporre ai nostri clienti prodotti all’avanguardia, in grado di rispondere alle ultime richieste dei consumatori, come l’asporto applicato a gelato e a torte-gelato”, ha dichiarato Alessandro Rosiello, Amministratore Delegato di Comprital. “Per sviluppare le nostre innovative basi gelato abbiamo voluto coniugare due pilastri per noi fondamentali: l’innovazione tecnologica e la gratificazione del consumatore. La tecnologia, da un lato, ci consente di offrire ai nostri clienti, gelatieri e pasticceri, prodotti dalle prestazioni eccezionali, in questo caso la lavorabilità a temperatura ambiente e la resistenza allo scioglimento. La gratificazione del consumatore finale, dall’altro, passa sempre di più attraverso un’esperienza completa, che va oltre il mero gusto, che deve rimanere ovviamente eccezionale, per comprendere aspetti quali la consistenza, la texture e le occasioni di consumo più diverse”.

Nello specifico, la linea Dolce Asporto prevede due varianti: una base neutra versatile, dall’elevata stabilità e spatolabilità, e una versione al cioccolato, con le stesse caratteristiche tecniche abbinate a un gusto ricco e persistente. Comprital, azienda parte dell’ Ingredient-Tech Platform che mira a sostenere l’evoluzione dell’ecosistema alimentare, è da sempre in prima linea nell’innovazione di settore. Con oltre 35 linee di ingredienti per gelaterie e pasticcerie, l’azienda vanta un reparto di ricerca e sviluppo all’avanguardia e tecnologie produttive che le consentono di portare il proprio know-how in tutto il mondo.