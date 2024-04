Comune di Noci destina il 5x1000 a sostegno delle attività comunali

Comune di Noci: lanciata una nuova iniziativa volta a destinare il 5x1000 al sostegno delle attività comunali

In un momento in cui la solidarietà e l'attenzione verso i più vulnerabili sono sempre più fondamentali, il Comune di Noci lancia una nuova iniziativa volta a destinare il 5x1000 delle dichiarazioni dei redditi al sostegno delle attività comunali a beneficio dei cittadini bisognosi. Questa opportunità offre ai contribuenti la possibilità di contribuire direttamente, senza alcun costo aggiuntivo, al potenziamento di servizi essenziali per la comunità.

Il 5x1000 rappresenta una piccola parte dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) che lo Stato italiano consente ai contribuenti di destinare a enti che svolgono attività di rilevanza sociale, tra cui i comuni. Scegliere di destinare il 5x1000 al Comune di Noci significa supportare progetti e servizi cruciali per la collettività, tra cui il potenziamento dei centri estivi, dell'assistenza domiciliare comunale, del Fondo Affitti e dell'assistenza ai cittadini in situazioni di difficoltà economica.

Francesca Tinella, assessora al Welfare del Comune di Noci, ha sottolineato l'importanza di questa scelta: "Destinare il 5x1000 al Comune di Noci è un passo concreto per incrementare le risorse a disposizione per sostenere anziani, disabili, minori e famiglie in difficoltà. Questo contributo è fondamentale per sostenere gli interventi sociali dell'Amministrazione comunale e alleviare le molteplici situazioni di disagio, soprattutto in momenti di emergenza come quello attuale. Il 5x1000 diventa così una forma di collaborazione e sostegno economico che ogni cittadino può scegliere di offrire. Ringraziamo sin d'ora coloro che dimostreranno sensibilità nel sostenere questa causa".

Per destinare il 5x1000 al Comune di Noci, è sufficiente apporre la propria firma sul modello per la Dichiarazione dei redditi nello spazio dedicato al 5x1000 all'interno del riquadro "Attività sociali svolte dal Comune di residenza". Questa semplice azione può fare la differenza nella vita di coloro che hanno più bisogno, contribuendo a costruire una comunità più solidale e inclusiva.