Comunicazione, Dude: arriva Chiara Monticelli alla direzione creativa

Dude, l’ingresso di Monticelli completa il team creativo guidato da Livio Basoli e Lorenzo Picchiotti

“Arrivare in Dude è stato come entrare in una grande famiglia. Per me è un onore e un piacere fare parte di questa realtà indipendente, un luogo di continua innovazione e sperimentazione, dove la creatività viene sempre messa al primo posto. Ma anche una squadra in cui non ci si dimentica mai il piacere di stare insieme". Così Chiara Monticelli ha commentato il suo nuovo ingresso in Dude, agenzia di comunicazione basata su Milano.

Monticelli inizia la sua carriera creativa nel 2008. Nel corso degli anni ha lavorato in DLVBBDO, 1861 United, Grey diventando poi direttrice creativa in Havas Milan. Ha collaborato con clienti nazionali e internazionali come Peugeot, Ferrero, Citroen, AbInbev, TIM, Ikea, Vodafone, Sky e ha ricevuto riconoscimenti a festival creativi come Cannes Lions, Adce awards, ADCI.

L’ingresso di Monticelli completa il team creativo guidato da Livio Basoli e Lorenzo Picchiotti, rispettivamente Cco e Partner di Dude.