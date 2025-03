Conad celebra il gusto della tradizione nel nuovo spot della campagna “Ma vai da Conad!”

Conad celebra le eccellenze italiane: on air il terzo spot della campagna “Ma vai da Conad!”

Conad prosegue il suo viaggio narrativo con il terzo capitolo della campagna di comunicazione 2025 “Ma vai da Conad!”, un concept che ha già conquistato il pubblico grazie alla sua capacità di esprimere in modo autentico e immediato i valori del brand. Dopo aver affrontato con ironia e semplicità il tema della convenienza e il mondo dei servizi digitali, il racconto si concentra ora su un altro elemento distintivo di Conad: la valorizzazione della tradizione gastronomica e la qualità delle sue eccellenze.

Il nuovo spot, in onda da oggi 10 marzo sulle principali reti televisive lineari, sulle piattaforme connesse e con un’ampia pianificazione digital e social, celebra il gusto autentico e l’attenzione alla qualità, rivolgendosi a chi non è disposto a rinunciare ai sapori genuini, nemmeno nei momenti più semplici della giornata. Il protagonista della storia è un lavoratore che, durante la pausa pranzo, sceglie di non accontentarsi, ma di cercare il vero gusto della tradizione italiana. La risposta? Sempre la stessa: “Ma vai da Conad!”, dove ogni giorno è possibile trovare un’ampia selezione di eccellenze gastronomiche, pensate per soddisfare anche i palati più esigenti.

“Questo terzo soggetto rappresenta un’evoluzione significativa nella narrazione del brand: Conad non è solo un punto vendita, ma un vero e proprio alleato nella vita di tutti i giorni, capace di semplificare le scelte dei consumatori e di garantire sempre il massimo valore", dichiara Giuseppe Zuliani, Direttore Customer Marketing e Comunicazione di Conad. "Con questa campagna vogliamo ribadire il nostro impegno nel valorizzare le eccellenze gastronomiche, rendendole accessibili a tutti. È una comunicazione che parla in modo empatico e diretto, e riflette il nostro desiderio di essere vicini ai consumatori, offrendo soluzioni concrete e immediate ai bisogni quotidiani, senza scendere a compromessi sulla qualità”.

Questo terzo episodio della campagna “Ma vai da Conad!” segna un’evoluzione significativa nella costruzione dell’identità del brand, rafforzandone il valore e mostrando come la risposta a molte necessità quotidiane sia più semplice di quanto sembri: basta entrare in un punto vendita Conad, fisico o digitale. Con questa comunicazione, il brand consolida ulteriormente il proprio posizionamento in quattro ambiti strategici fondamentali – convenienza, benessere, gusto ed ecosistema di servizi digitali – riaffermandosi come un riferimento imprescindibile per chi cerca qualità, innovazione e un’esperienza d’acquisto sempre più personalizzata.