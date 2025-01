Conad lancia la nuova campagna di comunicazione: 'Ma vai da Conad!'

Conad presenta la campagna 'Ma vai da Conad!': convenienza e innovazione per rafforzare il legame con le famiglie italiane

Conad, leader della Grande Distribuzione, presenta una campagna di comunicazione completamente rinnovata, concepita per rafforzare la leadership del brand in quattro aree strategiche fondamentali: convenienza, benessere, gusto e servizi digitali. Il claim scelto, “Ma vai da Conad!”, sintetizza l’idea che la soluzione ai bisogni quotidiani sia più semplice di quanto si immagini: per risparmiare, scegliere qualità, accedere a servizi innovativi o scoprire eccellenze locali, basta affidarsi a Conad.

La campagna si distingue per una narrazione che fonde sapientemente i valori del brand con la proposta commerciale, creando un racconto che parla direttamente alle esigenze dei consumatori. Grazie a un format creativo completamente rinnovato e a una pianificazione cross-mediale, Conad mira a rafforzare il proprio posizionamento come marchio di riferimento per milioni di famiglie italiane.

“La nostra nuova campagna rappresenta un’evoluzione nel modo di raccontare il brand, mettendo al centro emozioni e connessioni autentiche. Puntiamo sui valori cardine del nostro approccio per fidelizzare i clienti e generare valore per la marca, consolidando la nostra leadership e il rapporto di fiducia con i consumatori”, ha spiegato Giuseppe Zuliani, Direttore Customer Marketing e Comunicazione di Conad.

Elemento distintivo della campagna è la colonna sonora: il celebre brano “Via Con Me” di Paolo Conte. Questa scelta musicale rafforza il tono empatico della comunicazione, trasmettendo leggerezza e serenità senza superficialità, e accompagna il consumatore nelle sue scelte quotidiane. La campagna si articolerà attraverso diversi canali, con uno spot valoriale programmato sulle principali emittenti televisive, sia tradizionali che digitali, e su piattaforme display ad alto impatto. Per aumentare il coinvolgimento e favorire la conversione, saranno utilizzati anche strumenti come radio, volantini, promozioni in store e contenuti digitali mirati.

La campagna si concentra su quattro aree strategiche fondamentali: la convenienza, per garantire risparmio senza compromessi sulla qualità; il benessere, per rispondere alle esigenze di una vita sana e consapevole; il gusto, valorizzando le eccellenze del territorio e l’innovazione nei sapori; e i servizi digitali, integrando in modo fluido l’esperienza di shopping fisico e virtuale attraverso un ecosistema completo e accessibile.