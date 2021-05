OnBeauty by Cosmoprof 9-13 settembre: l'industria cosmetica riparte da Bologna

L’industria cosmetica si ritrova a Bologna per un primo rilancio delle attività: in attesa di poter riprendere le consuete abitudini di business ed accogliere gli stakeholder da tutto il mondo il prossimo marzo a Cosmoprof Worldwide Bologna 2022, dal 9 al 13 settembre OnBeauty by Cosmoprof Worldwide Bologna presenterà un format innovativo ed essenziale, per adattarsi al meglio alle esigenze degli addetti ai lavori. La suddivisione di ingressi e aree espositive per ciascun settore e la concentrazione delle iniziative in un arco di tempo più ristretto permetteranno ad aziende e operatori di abbreviare il tempo di permanenza in fiera.

I settori e le iniziative di Onbeauty by Cosmoprof Worldwide Bologna

OnBeauty by Cosmoprof Worldwide Bologna riunirà in un unico appuntamento gli attori chiave per l’industria cosmetica. Giovedì 9 e venerdì 10 settembre il padiglione 31 ospiterà i leader della supply chain, con contoterzisti, fornitori di materie prime, di tecnologie per il processo e di soluzioni per il confezionamento, interessati a valutare anche sinergie con il canale retail e i player di altri settori, presenti in contemporanea alle manifestazioni Cosmofarma e Sana. Nelle stesse giornate, nel padiglione 32 sarà presente il comparto retail, con i brand più attenti alla trasformazione multicanale del mercato, alla commistione tra online e offline, e alle soluzioni più innovative di comunicazione al consumatore. Il segmento di cosmesi green & organic sarà ospitato all’interno dei padiglioni 25 e 26 di Sana, salone internazionale del biologico e del naturale, da giovedì 9 a domenica 12 settembre.

Il canale professionale si ritroverà a Bologna nelle giornate di sabato 11, domenica 12 e lunedì 13 settembre: il meglio delle aziende di prodotti e servizi per l’estetica professionale, spa e nail esporrà nel padiglione 21, mentre nel 22 saranno presenti gli espositori per il settore acconciatura e attrezzature per saloni.

Per ogni comparto sono previsti programmi di approfondimenti e contenuti specifici. Le giornate di giovedì 9 e venerdì 10 ospiteranno sessioni con esperti di mercato e di tendenze, per analizzare le tematiche di maggior rilievo per il futuro dell’industria: le nuove tecnologie e il loro impatto sulle abitudini di consumo, l’equilibrio tra innovazione digitale e sostenibilità, i macro-movimenti che stanno trasformando la società e la loro influenza sul settore cosmetico. Nelle giornate dedicate al canale professionale, non mancheranno dimostrazioni e approfondimenti, sessioni di formazione tecnica e incontri istituzionali con le associazioni del settore per fare il punto sulle difficoltà emerse in questi mesi.

La sinergia con SANA e COSMOFARMA EXHIBITION

OnBeauty by Cosmoprof Worldwide Bologna si svolgerà in contemporanea con le manifestazioni SANA, salone internazionale del biologico e del naturale, e COSMOFARMA EXHIBITION, l’evento leader nell’ambito dell’Health Care, del Beauty Care e di tutti i servizi legati al mondo della farmacia.

“A settembre, Bologna sarà il cuore della sinergia tra gli eventi più importanti del nostro portfolio dedicati al benessere, alla salute e alla cura della persona, temi che la pandemia dei mesi scorsi ha posto come non mai al centro dell’attenzione, - sottolinea Gianpiero Calzolari, Presidente di BolognaFiere. - La presenza di molteplici canali distributivi è la conseguenza della radicale trasformazione del mercato che stiamo vivendo: salute, sostenibilità e cura della persona sono categorie sempre più legate tra loro, e anche la tradizionale suddivisione tra un comparto e l’altro oggi non ha più significato. Siamo di fronte a uno scenario profondamente rinnovato, e dobbiamo essere pronti a sviluppare maggiori sinergie per affrontare il cambiamento.”

“OnBeauty by Cosmoprof Worldwide Bologna risponderà all’esigenza di aziende e operatori di riprendere le attività legate allo sviluppo del business, al networking e alla formazione professionale, - dichiara Enrico Zannini, Direttore Generale di BolognaFiere Cosmoprof. – Stiamo valutando le modalità di invito e partecipazione di top buyer, distributori e retailer internazionali, per ritornare in piena sicurezza e in presenza ai processi di business più funzionali per il settore. Altro tema fondamentale, l’aggiornamento e la condivisione di novità e tendenze: dopo mesi di contenuti fruibili solo online, vogliamo riportare sui nostri palcoscenici gli esperti più autorevoli e i professionisti più talentuosi, per recuperare l’intensità dell’interazione e della condivisione delle conoscenze dal vivo”.

“La rilevanza strategica dell’intera filiera cosmetica per il sistema Paese – commenta Renato Ancorotti, presidente di Cosmetica Italia – è ormai indubbia: genera, infatti, un sistema economico allargato, dalla produzione ai macchinari e al packaging, senza dimenticare le materie prime, la distribuzione, la logistica e il retail, di 33 miliardi di euro. Creatività, inventiva, spirito d’iniziativa, propensione all’innovazione e alla ricerca di nuove soluzioni sono sicuramente risorse e qualità che il nostro settore condivide con BolognaFiere Cosmoprof, lo storico partner al fianco del quale rappresentiamo, da oltre 50 anni, le tante sfaccettature dell’industria cosmetica in Italia e nel mondo. Anche per questo l’appuntamento di settembre a Bologna rappresenta una prima concreta occasione di ripartenza e dialogo tra i principali stakeholder del settore: l’Associazione sarà presente offrendo il suo pieno supporto in termini di presenza e contenuti per continuare a raccontare le mutate abitudini di consumo, le nuove dinamiche della distribuzione e la globale risposta del comparto all’emergenza”.

L’evento è supportato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e da ITA – Italian Trade Agency, all’interno del piano straordinario di promozione del Made in Italy.