Cosmoprof annuncia i finalisti degli Awards della cosmetica mondiale

Annunciati i finalisti per i Cosmoprof & Cosmopack Awards

I Cosmoprof & Cosmopack Awards sono un riconoscimento molto ambito nel settore, elemento fondamentale anche delle manifestazioni internazionali del network Cosmoprof. Ad oggi, sono l’unico contest che coinvolge tutti i comparti dell’industria cosmetica.

Gli espositori dell’edizione 2022 di Cosmoprof Worldwide Bologna hanno candidato 602 prodotti e servizi, e tra questi BEAUTYSTREAMS ha selezionato le proposte più in linea con l’evoluzione del mercato.

I Cosmoprof Awards premieranno le migliori proposte di prodotto finito, secondo 5 categorie: HAIR PRODUCT, SKIN & PERSONAL CARE PRODUCT, SALON & SPA, MAKE-UP & NAIL PRODUCT e NATURAL & ORGANIC.

Saranno le innovazioni della filiera produttiva le protagoniste dei Cosmopack Awards, secondo 5 categorie: SKIN CARE & HAIR FORMULA, MAKE-UP & NAIL FORMULA, MAKE-UP & NAIL PACKAGING TECHNOLOGY, SKIN CARE & HAIR PACKAGING TECHNOLOGY e PACKAGING DESIGN.

A selezionare i migliori prodotti, una giuria di esperti del settore, agenzie di trend, opinion leader, giornalisti e influencer internazionali.

Questi i finalisti per ciascuna categoria:

HAIR PRODUCTS: ANUBISMED BIOTECH HAIR RENEWING COCKTAIL - Anubis Cosmetics Group- SPAIN • HAIR REBORN ELIXIR - H.S.A. Hair Styling Applications S.p.a – ITALY • DRY ELIXIR - Viridi Unit Sa – SWITZERLAND • iQ 2 - Gama Srl – ITALY

SKIN CARE: • KOCOSTAR Sunscreen Capsule Mask (50 capsules) - KOCOSTAR by Firstmarket Co.,LtdSOUTH KOREA • Luna Microcare Flawless- IMPERIAL BIOSCIENCE LTD.- UK • Metabolic Serum Perfect Immuno-Cell - SKIN MINUTE – SWITZERLAND • RÉDUIT BOOST - WELLFULLY SA – CROATIA

SALON & SPA: • CROMYA NUDE COLLECTION - BMA SRL - ITALY • LUMISENSES LED EYELASH EXTENSION SYSTEM - Glamlac LLC- ESTONIA • pHSHAPE - Rhea Cosmetics - ITALY • Mandy IPL 2.0 - Browgame Sweden AB – SWEDEN

MAKE UP & NAIL: • BLANC COVER CREAM STICK V - MONOGLOT HOLDINGS INC. - SOUTH KOREA • Labrains BB cream - Labrains SIA - LATVIA • NAIL MIST - C&Chic hub international company srl - ITALY • PRINKER M - Prinker Korea Inc. - SOUTH KOREA

NATURAL & ORGANIC: • CACAY OIL + AVOCADO – NOURISHING MOISTURIZER- MIND NATURALS (Flora Beauty)- USA • Deodorizing Roll-on - Coconut - WoW* Tablet - Forever Beesline LEBANON • THE SCRUB Detox – Moisturize – Revitalize – Mood Inspire- N&B Natural is better ITALY • ECHOSCOLOR - AGF88 HOLDING – ITALY

COSMOPACK AWARDS Saranno le innovazioni della filiera produttiva le protagoniste dei Cosmopack Awards, secondo 5 categorie: SKIN CARE & HAIR FORMULA, MAKE-UP & NAIL FORMULA, MAKE-UP & NAIL PACKAGING TECHNOLOGY, SKIN CARE & HAIR PACKAGING TECHNOLOGY e PACKAGING DESIGN. Questi I finalisti per le categorie Cosmopack: SKIN CARE & HAIR FORMULA: • 2in 1 Color Lipair Scrub Serum - Passage Cosmetics Laboratory S.A. - Poland • Solo all-in Treatment- B.Kolor Makeup & Skincare S.p.a. SB Benefit Corporation Italy • Aqualicious - O-Pac Srl - Italy • Smart Rolling Sun Oil - Pink Frogs Srl – Italy MAKE-UP & NAIL FORMULA: • Microbiome Makeup - Passage Cosmetics Laboratory S.A. - Italy • Delicate Leaf - Ancorotti Cosmetics SPA - Italy • Icing Primer - Cosmax Inc - South Korea • Micro Velvet - Chromavis Fareva – Italy

MAKE-UP & NAIL PACKAGING TECHNOLOGY: • Packaging using 60% Limestone – Kemas - USA • Refill me! Mascara - MYC Packaging Innovation - Italy • Stick GEA Refill - Mktg Industry - Italy • Eco-Hero 10 ml Mini Tottle - HCP Packaging UK Limited – UK SKIN CARE & HAIR PACKAGING TECHNOLOGY: • Airglass Jar - Berlin Packaging - Italy • Dry Cap Hyaluronic Mask - Biofarma Srl - Italy • Xpaper - Airless Paper Packaging – Lumsom - Italy • B-Elle - FR&Partners – Switzerland

