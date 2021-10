Cosmoprof Worldwide scalda i motori per Bologna 2022. La manifestazione, primo appuntamento internazionale dedicato a tutti i comparti dell’industria cosmetica dopo l’emergenza della pandemia, accoglierà i principali player internazionali, con l’obiettivo di ritrovare compattezza e creare nuove sinergie per affrontare le trasformazioni del mercato. “La 53a edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna sarà un momento di straordinaria importanza per il settore: potremo riaccogliere i player da tutto il mondo e riaccendere i riflettori sull’eccellenza, l’innovazione e la creatività che hanno permesso all’industria di far fronte agli scenari imprevedibili che la diffusione del Covid19 ha imposto su scala internazionale. In questi mesi abbiamo messo a disposizione degli operatori strumenti che consentissero loro di fare fronte questa situazione ora, finalmente, il nostro Quartiere torna ad accoglierli”, dichiara Gianpiero Calzolari, Presidente di BolognaFiere.

"Aziende e stakeholder nutrono grandi aspettative per l’appuntamento di marzo. C’è voglia di ritornare alle relazioni commerciali di persona, alla scoperta delle novità, al ritrovare partner e collaboratori. L’edizione 2022 di Cosmoprof Worldwide Bologna sarà una manifestazione costruttiva e stimolante, per aiutare produttori, brand, compratori, distributori e retailer provenienti da tutto il mondo a trovare nuove idee per rilanciare il settore”, dichiara Enrico Zannini, Direttore Generale di BolognaFiere Cosmoprof S.p.A. “Sono alte le aspettative per il ritorno in presenza e al pieno della sua capacità della prima manifestazione al mondo del settore beauty. Così come – commenta Renato Ancorotti, presidente di Cosmetica Italia – è forte l’impegno della nostra industria per arrivare preparata all’appuntamento. Un cammino fatto di continui investimenti, capacità di reazione e spinta innovativa intrapreso collettivamente dai tanti imprenditori, manager e lavoratori del settore cosmetico nazionale. Incoraggiati da segnali favorevoli, come la crescita del 19,4% dell’export cosmetico italiano nei primi sei mesi del 2021, prevediamo un totale ritorno alla normalità nel prossimo anno. Con questo spirito ci presenteremo, al fianco del nostro partner BolognaFiere, all’edizione 2022 di Cosmoprof Worldwide Bologna”.

La Fiera

La manifestazione si svolgerà seguendo i protocolli di sicurezza e riproponendo gli ormai tradizionali percorsi di visita per settore merceologico e canale distributivo: dal giovedì alla domenica si inaugureranno i padiglioni dedicati alla filiera produttiva di Cosmopack e al comparto retail e profumeria di Cosmo|Perfumery and Cosmetics, mentre dal venerdì al lunedì il quartiere fieristico di Bologna accoglierà gli operatori professionali con Cosmo|Hair & Nail & Beauty Salon.

COSMOPACK A Cosmoprof Worldwide Bologna c’è un’area che più delle altre è investita dal vento delle innovazioni e delle nuove soluzioni tecnologiche: è Cosmopack, l’unico salone che ospita tutti i comparti della supply chain - contract manufacturing e private label, macchinari di processo e di confezionamento, packaging primario e secondario, applicatori, ingredienti e materie prime. Se Cosmoprof Worldwide Bologna rappresenta l’universo della distribuzione, con le novità per tutti i suoi canali, Cosmopack è il nucleo produttivo dell’industria cosmetica

Nella generale tendenza all'ottimizzazione degli spazi espositivi per target di pubblico di Cosmoprof, lo sviluppo di Cosmopack prevede una divisione sempre più marcata tra le diverse specialità della supply chain. Cresce l’area 19PK, la sezione all’interno della hall 19 dedicata alle aziende leader specializzate in macchinari e soluzioni produttive, un settore peculiare di Cosmopack, che differenzia il salone da tutti gli altri competitor internazionali. Il padiglione 15 si conferma il riferimento per i produttori internazionali specializzati in offerte full service per l’industria.

Focus della hall 18 saranno ancora i settori OEM e packaging. Nel padiglione 20, accanto alle innovazioni del settore macchinario, troveranno spazio le aziende specializzate in packaging, con le proposte più performanti e in linea con le esigenze del mercato.

COSMO | PERFUMERY & COSMETICS

Per il comparto profumeria e cosmesi, saranno molte le aree dedicate alle aziende più innovative e di eccellenza. Cosmoprime, il padiglione ad ingresso selezionato e dedicato alla cosmetica selettiva e di alta gamma, ospiterà numerosi brand premium e luxury con una forte vocazione alla sostenibilità. Confermata anche l'area speciale Zoom on Emerging Prime, dove 15 aziende selezionate, presenti per la prima volta a Bologna, porteranno nuovi spunti su ingredienti e formulazioni, modalità di utilizzo del prodotto e nuove funzionalità di consumo. L’Extraordinary Gallery, l’area da sempre reputata il bacino delle novità più interessanti, accoglierà aziende con concept innovativi in termini di formula e packaging e con una brand philosophy in linea con le nuove abitudini di consumo delle generazioni più giovani. A completare l’offerta espositiva, le tavole rotonde e gli approfondimenti di CosmoTalks, con esperti da tutto il mondo, pronti a condividere esperienze e suggestioni sulle tematiche più attuali per il comparto. COSMO | HAIR & NAIL & BEAUTY SALON Dall’11 al 14 marzo, il canale professionale potrà rinnovare le relazioni commerciali con aziende e fornitori, con l’obiettivo di proporre servizi e prodotti di eccellenza e riconquistare la fiducia del consumatore. Le aziende specializzate in prodotti, accessori e arredi per i saloni di acconciatura saranno in esposizione nei padiglioni 25, 31, 32, 33, 35 e 37. Sul palcoscenico di Cosmoprof Worldwide Bologna torna anche On Hair, all’interno del padiglione 37, nuovo spazio di BolognaFiere inaugurato di recente: un’arena con oltre 8.000 posti ospiterà gli show capelli più coinvolgenti di team e master conosciuti in tutto il mondo e portatori di un vento di novità e creatività. Ad accogliere le aziende specializzate in prodotti e servizi per l’estetica professionale, spa e nail, i padiglioni 28, 29, 30 e 36. Molte le iniziative in programma per arricchire di contenuto la manifestazione. Cosmo Onstage, il palco dedicato alle novità dei settori estetica e capello, accoglierà Masterclass, il nuovo progetto di alta formazione di Cosmoprof, con la partecipazione di enti e formatori professionali. Il format risponde ai bisogni specifici degli operatori, chiamati a rispondere alle esigenze di consumatori più informati e attenti alla qualità di servizi e trattamenti. Il World Massage Meeting accoglierà estetiste, massaggiatori e operatori olistici per un’occasione di confronto, formazione e aggiornamento sulle tecniche corporee più innovative e attuali. Dopo il successo di OnBeauty, il cabinet de curiosité, la Wunderkammer, ovvero il salotto cool del settore estetica capace di proiettare i visitatori nel futuro, accoglierà i video degli espositori con i prodotti lancio, le apparecchiature e i trattamenti più innovativi. *** Cosmoprof Worldwide Bologna è supportata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e da ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, all’interno del piano straordinario di promozione del Made in Italy.