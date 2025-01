Costa Crociere, completato con successo il primo rifornimento di GNL nel porto di Dubai

Costa Crociere, nel porto di Dubai il primo rifornimento di gas naturale liquefatto: ridotte le emissioni di CO₂ fino al 20%

Sabato 4 gennaio, Costa Smeralda, l'ammiraglia della flotta Costa e gemella di Costa Toscana, ha completato con successo il suo primo rifornimento di gas naturale liquefatto (GNL) nel porto di Dubai, un traguardo reso possibile dalla collaborazione con il provider logistico Monjasa e l'Autorità Portuale di Dubai. Il rifornimento è stato effettuato dalla nave cisterna “Green Zeebrugge”, che ha riempito i serbatoi di Costa Smeralda con circa 3.000 metri cubi di GNL. I serbatoi, costruiti in acciaio criogenico, sono stati progettati per mantenere una temperatura costante di -155°C, condizione necessaria per mantenere il GNL in forma liquida e utilizzarlo per alimentare i motori della nave. Con un rifornimento completo, Costa Smeralda può operare per almeno due settimane e mezzo senza necessità di ulteriori rifornimenti.

L’impiego del GNL rappresenta oggi una delle soluzioni più avanzate per ridurre le emissioni di gas serra nel settore crocieristico, in attesa dello sviluppo di combustibili a emissioni zero per il mercato marittimo. Considerato uno dei combustibili fossili più puliti, il GNL riduce le emissioni di CO₂ fino al 20% e quasi elimina quelle di ossidi di azoto, ossidi di zolfo e particolato. Inoltre, il GNL funge da base tecnologica per futuri combustibili sostenibili, come il bio-LNG (biometano) e altre soluzioni rinnovabili, che saranno disponibili in futuro.

Costa Smeralda si distingue anche per altre importanti innovazioni orientate alla sostenibilità. La nave soddisfa l’intero fabbisogno di acqua dolce trasformando l’acqua di mare attraverso impianti di desalinizzazione. L’efficienza energetica è ottimizzata grazie a un sistema intelligente che riduce al minimo il consumo di energia, consentendo un risparmio di carburante medio del 5-6% per nave. A bordo, vengono raccolti e riciclati al 100% materiali come plastica, carta, vetro e alluminio, integrando un approccio basato sull’economia circolare.

Giuseppe Carino, Senior Vice President di Sea-Land Experience Operations, ha commentato: "Costa, parte di Carnival Corporation, si impegna a essere all'avanguardia nel settore delle crociere sostenibili. Dopo essere stati i primi a introdurre il GNL nelle crociere, insieme alla nostra sister company AIDA, ora siamo anche la prima compagnia di crociere a utilizzare questa tecnologia a Dubai. In questa direzione, stiamo sviluppando la tecnologia di alimentazione da terra sulla nostra flotta; inoltre, stiamo lavorando su biocarburanti, nuove tecnologie e combustibili alternativi".

Arrivata a Dubai il 21 dicembre, dopo una crociera di posizionamento che ha fatto il giro dell'Africa partendo dal Mediterraneo, Costa Smeralda sarà impegnata nella sua stagione invernale negli Emirati Arabi Uniti fino alla fine di febbraio 2025. Durante questo periodo, la nave offrirà crociere settimanali da Dubai, con itinerari che toccheranno Muscat (Oman), Doha (Qatar) e Abu Dhabi. Il 1° marzo 2025, Costa Smeralda ripartirà da Dubai per un lungo viaggio verso il Mediterraneo, con una crociera di 37 giorni che prevede scali in Oman, Mauritius, Sudafrica, Namibia, Isole Canarie, Marocco, Spagna, Corsica e un arrivo a Genova previsto per il 7 aprile 2025. Le crociere verso gli Emirati e dal Medio Oriente verso il Mediterraneo con Costa Smeralda sono già disponibili per le prenotazioni.