Credem-WeGreenIt: intesa per la transizione energetica delle PMI

Credem-WeGreenIt: intesa volta a supportare le imprese nella realizzazione di progetti di efficientamento energetico

Fornire alle imprese clienti, grazie alla consulenza di WeGreenIt, un supporto concreto per realizzare progetti di efficientamento energetico, particolarmente rilevanti nell’attuale contesto di aumento dei costi energetici, e poter beneficiare così delle agevolazioni previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), avviato dall'Italia per rilanciare l'economia dopo la pandemia di COVID-19 favorendo lo sviluppo sostenibile e digitale del Paese. È questo l’obiettivo della partnership che Credem, tra i principali gruppi bancari italiani e tra i più solidi a livello europeo, ha siglato con WeGreenIt, uno dei principali operatori nel mercato delle Energy Service Company (ESCo), azienda certificata che gestisce in qualità di General Contractor progetti di efficientamento energetico nei settori Industrial, Residential e Hotel, seguendo gli interventi a 360° (dall’audit energetico, alla progettazione, dalla gestione dei permessi alla supervisione e coordinamento del cantiere).

Il servizio è rivolto nello specifico alle imprese con fatturato superiore a 5 milioni di euro, con l’obiettivo di raggiungere quota 300 aziende coinvolte entro la fine del 2026. Più in dettaglio, la partnership prevede l’attivazione di un servizio dedicato per la clientela Credem da parte di WeGreenIt, che gestirà tutta la parte di progettazione degli interventi di efficientamento energetico e sarà il referente unico per l'azienda. Credem metterà a disposizione delle aziende i finanziamenti per realizzare gli investimenti di transizione ecologica, con la consulenza dedicata sulle agevolazioni pubbliche previste dal PNRR.

“Il costante aumento dei costi energetici e la crescente importanza della sostenibilità per le PMI richiedono una consulenza dedicata, che sappia guidare le imprese in un momento di scelta per la propria trasformazione. Credem e WeGreenIt vogliono accompagnare le aziende in questo percorso evolutivo chiave per la loro competitività”, ha dichiarato Massimo Arduini, responsabile commerciale Credem Banca.

“Sono personalmente molto felice di questa partnership strategica e di successo con Credem, una banca solida e con una reputazione storica sul mercato. Come WeGreenIt, siamo da sempre a disposizione delle esigenze energetiche e green delle Aziende Italiane. E abbiamo trovato in Credem una banca estremamente attenta alle tematiche ambientali”, ha dichiarato Fabrizio Candoni, Presidente e AD WeGreenIt.

Tale iniziativa si inserisce nel più ampio piano avviato dal Gruppo per supportare gli imprenditori nella partecipazione ai bandi statali e per finanziare i progetti di transizione ecologica e digitale, come previsto dagli obiettivi del PNRR, che prevede risorse per 2,5 miliardi di euro entro il 2025. A tali risorse si aggiunge l'attività di supporto creditizio alle imprese da parte di Credemfactor, società del Gruppo specializzata nel factoring, con una particolare dotazione di fondi per anticipare contratti e smobilizzare crediti in ambito PNRR nei rapporti delle filiere industriali e verso gli enti pubblici.