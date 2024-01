CSM Ingredients e Gruppo Italcanditi insieme a SIGEP 2024

CSM Ingredients, con Gruppo Italcanditi alla fiera SIGEP 2024

CSM Ingredients, player globale nella ricerca, innovazione e produzione di ingredienti alimentari, e Gruppo Italcanditi, azienda italiana leader nella produzione di soluzioni a base frutta, creme e preparati per yogurt e gelati, canditi e marron glacé, si presentano alla fiera SIGEP (Rimini, 20-24 gennaio – stand 142, padiglione C7) con un’ampia gamma di soluzioni studiate per rispondere ai principali macro-trend del settore dell’alimentare, tra cui Salute e Nutrizione, Etichetta Pulita, Sostenibilità e Gratificazione del consumatore.

La partecipazione congiunta delle due aziende CSM Ingredients e Gruppo Italcanditi nasce non solo dall’appartenenza di entrambe all’Ingredient-Tech Solutions Platform, gruppo di aziende che mira a sostenere l’evoluzione dell’ecosistema alimentare, ma soprattutto dalla volontà di fornire ai visitatori una visione completa della gamma di soluzioni offerte per il settore del dolciario, della panificazione e del gelato, soluzioni in grado di soddisfare le ultime tendenze e i desiderata dei consumatori.

“Partecipare insieme a SIGEP rappresenta per noi un grande traguardo, una dimostrazione concreta delle grandi sinergie che stiamo costruendo tra CSM Ingredients, Gruppo Italcanditi, HIFOOD e Parker Food Group”, ha dichiarato Aldo Uva, CEO della Ingredient-Tech Solutions Platform. “L’obiettivo della nostra Piattaforma, infatti, è quella di portare sempre più valore aggiunto ai nostri clienti, e le soluzioni innovative che presenteremo a Rimini ne sono un grande esempio”.

Frédéric Trombert, CCO EU & International di CSM Ingredients, ha poi spiegato: "Dai mix per lievitati dall’etichetta pulita, al pane e croissant proteici, fino alle margarine certificate senza lattosio, tutte le novità che presenteremo a SIGEP 2024 sono state studiate appositamente per trovare un giusto connubio tra gusto, benessere e sostenibilità ambientale".

Tra queste, troviamo in particolare: ArteFrutta, un nuovo brand di canditi e semicanditi dedicato ai professionisti della pasticceria, una linea, della più alta qualità, in grado di rispondere al trend della Gratificazione offrendo prodotti dal gusto ricco e intenso, grazie all’attenta selezione della materia prima e a particolari processi di candidatura che consentono di mantenere inalterate tutte le proprietà nutrizionali del frutto originario. Pane Proteico, una miscela che consente di ottenere pani e altri prodotti da forno gustosi e ricchi di proteine (circa 15 gr per 100 grammi di pane), consentendo così di soddisfare la richiesta di Salute e Nutrizione. Prestige Natur, l’innovativa miscela per lievitati dall’Etichetta Pulita, realizzata solo con aromi naturali e senza emulsionanti o altri additivi, personalizzabile a piacere con l’aggiunta di altri ingredienti e in grado di garantire al prodotto finito una prolungata freschezza e sofficità.

Non mancano all’appello, inoltre, soluzioni studiate appositamente per consumatori intolleranti o vegani, come le linee Braims e Masterline di margarina certificata senza lattosio e la crema 100% vegetale dal gusto neutro e delicato Pati Whip Multi-Use, ideale per sostituire la panna vaccina e realizzare prodotti completamente vegetali. Per quanto riguarda il Gruppo Italcanditi, ampio spazio alle soluzioni dedicate al mondo del gelato, sviluppate dalla Business Unit Gelato che comprende i brand Comprital, La Preferita e Rubicone: per rispondere alla crescente richiesta di gelato da asporto, Comprital presenta le basi “Dolce Asporto”, che offrono sia soluzioni tecniche quali la lavorabilità a temperatura ambiente che semplifica la realizzazione di torte gelato, stecchi, barattoli e bon bon artigianali, sia una struttura ottimale del prodotto finito, che ne consente il consumo appena tolto dal freezer di casa.

Per soddisfare la ricerca continua di gusti sempre nuovi e di consistenze inaspettate, propria del trend Gratificazione, è stata sviluppata una nuova linea di Crumble Rubicone, che consente di aggiungere elementi differenzianti con una formulazione originale e una ricca varietà di gusti. Per rispondere, infine, alla crescente attenzione a Salute e Nutrizione, Comprital offre molteplici soluzioni in grado di coniugare gusto e naturalità, dalle basi classiche (linea Giubileo), alle basi complete (Speedy Trilogy), fino ad arrivare all’ultima nata, la linea Pure Vegan: vegana, naturalmente priva di lattosio e dall’etichetta pulita.

Sul fronte della Business Unit Frutta del Gruppo Italcanditi, sono due le linee di alta qualità a marchio Vitalfood su cui si focalizza l’attenzione: i semicanditi selezione Delifrù, un’ampia offerta di frutta lavorata da materie prime selezionate con un processo di semi-canditura a freddo che conserva ed esalta le proprietà organolettiche della frutta; e le Confetture Special 50, una gamma sempre più estesa di confetture multiuso con un’alta percentuale di frutta italiana, per l’artigiano che vuole coniugare facilità d’uso e altissima qualità dei prodotti finiti.

"Nello sviluppo dei nostri prodotti, partiamo sempre dalle esigenze reali di clienti e consumatori, per realizzare soluzioni concrete e mirate", ha concluso Ernesto Di Pietro, CEO Gruppo Italcanditi. "SIGEP è l’occasione perfetta quindi non solo per presentare le nostre novità di prodotto, ma anche per confrontarci con i nostri clienti storici e con nuovi partner, sia italiani sia internazionali. Il consumo di gelato artigianale, infatti, è recentemente cresciuto anche in aree geografiche diverse da quelle tradizionali: la nostra volontà è quella di continuare a crescere nelle aree dove il nostro gruppo è già presente e, al contempo, entrare in nuovi mercati".