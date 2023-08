Danni causati dagli incendi: BPER Banca sostiene Calabria e Sicilia

Danni causati dagli incendi: BPER Banca mette in campo un intervento concreto a sostegno di famiglie e imprese che hanno subito gravi danni in Calabria e Sicilia

BPER Banca mette in campo un intervento concreto per alleviare i disagi delle famiglie e delle imprese che hanno subito gravi danni provocati dagli incendi che hanno colpito la Calabria e la Sicilia. Nello specifico, la Banca mette a disposizione una serie di interventi di assistenza e di finanziamenti straordinari: fino a 50 mila euro per i privati e 1 milione di euro per le piccole e medie imprese, di durata fino a 60 mesi. Per importi non superiori ai 10 mila euro, verrà applicato il tasso zero per i primi dodici mesi, successivamente verranno assegnati tassi a condizioni agevolate.

Inoltre, BPER Banca prosegue nelle attività di sospensione del pagamento dei finanziamenti in essere di famiglie e imprese che abbiano subito dei danni, in accordo con le misure governative che verranno eventualmente attuate al riguardo.

Il responsabile della Direzione Territoriale Calabria-Sicilia di BPER Banca, Giuseppe La Boria, dichiara: “BPER Banca vuole essere concretamente vicina alle regioni della Calabria e della Sicilia e ai suoi abitanti, colpiti da una serie di gravi incendi, sostenendo famiglie e imprese affinché possano tornare il più rapidamente possibile a una situazione di normalità. Con il nostro intervento vogliamo confermare ancora una volta il nostro sostegno e la nostra vicinanza ai territori e alle persone che stanno vivendo una situazione di difficoltà”.