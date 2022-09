Danni per maltempo: Gruppo BPER sostiene famiglie e imprese

Danni per maltempo: Gruppo BPER stanzia plafond di €500 mln per finanziamenti a condizioni agevolate a famiglie e imprese

Il Gruppo BPER mette in campo un intervento concreto per alleviare i disagi di famiglie, imprese, commercianti e artigiani che hanno subito danni in conseguenza all’ondata di maltempo che ha colpito in queste settimane numerose province d’Italia. A disposizione un plafond complessivo di €500 milioni per finanziamenti a condizioni agevolate.

Potrà inoltre essere richiesta una moratoria fino a 12 mesi dei finanziamenti esistenti con presentazione di autocertificazione dei danni subiti. Le Filiali e i Centri Imprese del Gruppo BPER sono a disposizione per fornire informazioni e assistenza agli interessati e per raccogliere le relative domande.

Il Vice Direttore Generale Vicario di BPER Banca, Stefano Rossetti, dichiara: “Le calamità naturali sono un problema di cui purtroppo il nostro Paese ha sempre sofferto. Siamo preparati per poter intervenire tempestivamente in favore di famiglie e imprese su tutto il territorio nazionale. Come già avvenuto in passato, siamo pronti anche in questa circostanza: abbiamo già ricevuto diverse richieste, i nostri colleghi sono al lavoro per fornire assistenza e dare una risposta a tutte le domande il prima possibile”.