Datrix nomina Mediobanca nuovo specialist

Datrix, a Mediobanca l’incarico di Specialist: sarà effettivo dal 3 dicembre 2023

Datrix, società specializzata nello sviluppo di soluzioni e servizi di Augmented Analytics basati su Intelligenza Artificiale e Modelli di Machine Learning per la crescita data-driven delle aziende, con azioni quotate su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana, codice ISINIT000546837, rende noto, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, di aver conferito in data 28 settembre 2023 l'incarico di Specialist a Mediobanca. L'incarico avrà efficacia a far data dal giorno 3 dicembre 2023. Mediobanca subentrerà a MIT SIM che ricoprirà il ruolo di Specialist fino al 2 dicembre 2023.