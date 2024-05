Datrix ottiene due finanziamenti, per 'SATML-B' e 'Doctoral Networks SPM4.0'

Datrix si aggiudica due nuovi finanziamenti: per il progetto SATML-B e Doctoral Networks SPM4.0

Datrix, un gruppo internazionale con sede a Milano quotato su Euronext Growth Milan, ha annunciato di aver ottenuto due nuovi finanziamenti per progetti innovativi nel campo dell'Intelligenza Artificiale (IA). Questi progetti mirano a migliorare la sicurezza e l'affidabilità delle soluzioni basate sull'IA e ad accelerare l'innovazione nel settore medico.

Il primo finanziamento è per il progetto SATML-B, promosso dal centro di competenza nazionale per la cybersecurity, focalizzato sull'estensione di AIA-Guard. Questa piattaforma, sviluppata da Datrix, è progettata per identificare e mitigare attacchi di tipo adversarial machine learning e data poisoning, riducendo così la vulnerabilità dei modelli di Intelligenza Artificiale. Il progetto SATML-B introdurrà un nuovo modulo chiamato "AI Shield", progettato per proteggere attivamente i modelli di IA da input malevoli, concentrandosi sulla mitigazione degli attacchi avversari e sulla sanitizzazione e anonimizzazione dei dati. Con un budget complessivo di 570.000 euro e una durata di 12 mesi, il progetto sarà coordinato da Datrix.

Il secondo finanziamento è per il progetto Doctoral Networks SPM4.0, coordinato dall'Institute for Bioengineering of Catalonia (IBEC). Questo progetto si propone di sviluppare nuovi algoritmi di Deep Learning per l'analisi di immagini raccolte tramite microscopia a scansione di sonda nel contesto medico. L'ambizione di questo progetto è quella di migliorare le metodologie diagnostiche e terapeutiche nel settore medico attraverso l'impiego di tecniche avanzate di IA.

Entrambi i progetti riflettono l'impegno di Datrix nel proporre soluzioni all'interno della nicchia Trustworthy and Reliable AI, capaci di soddisfare i requisiti GDPR e di garantire sistemi affidabili e trasparenti, sia nel settore pubblico che privato. Questi finanziamenti arrivano in un momento in cui l'utilizzo di modelli di IA sta crescendo rapidamente, ma presenta anche nuove sfide in termini di sicurezza e affidabilità.

Matteo Bregonzio, CTO del Gruppo Datrix e responsabile dell’area R&D: “In questi ultimi anni l’utilizzo di AI in contesti come cybersecurity (progetto SATML-B) e medicale (progetto SPM4.0) ha permesso di accelerare fortemente l’innovazione, fornendo alla comunità soluzioni più accurate ed efficaci. Allo stesso tempo si stanno evidenziando alcuni aspetti cruciali come la sicurezza e l’affidabilità dei modelli, soprattutto quando applicati in contesti delicati come il medicale. All’interno di questo scenario in grande evoluzione il nostro team è protagonista; dimostrando di avere le giuste capacità per mettere a terra idee con forte potenziale. Siamo orgogliosi di aver ottenuto questi finanziamenti legati a temi così rilevante ed attuale; per noi l'innovazione infatti non è solo una questione di tecnologia avanzata, ma anche di impatto positivo sulla comunità e sui cittadini”.

Datrix continua a consolidare il suo ruolo di partner tecnologico per importanti progetti di innovazione che coinvolgono collaborazioni tra settore pubblico e privato. Questi finanziamenti confermano l'impegno del gruppo nel promuovere l'innovazione e l'avanzamento tecnologico, con particolare attenzione ai settori critici come la cybersecurity e la sanità.