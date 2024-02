DDB Group Italy: Sonia Magri nominata nuova CEO

DDB Group Italy nomina Sonia Magri come nuova CEO dell'azienda

Sonia Magri diventa il nuovo CEO di DDB Group Italy, subentrando a Niccolò Arletti, che ha guidato il gruppo nello stesso ruolo dal 2019. Durante la sua lunga esperienza professionale in agenzia, Sonia è stata, prima, Direttore Servizio Clienti, poi Operation Director, per arrivare a ricoprire negli ultimi 4 anni il ruolo di General Manager, con responsabilità anche sul fronte del new business.

Glen Lomas, CEO DDB Emea e Global COO ha dichiarato: “Sonia ha tutte le caratteristiche che si possono cercare in un CEO, e in virtù del ruolo attivo che ha avuto negli ultimi anni come membro del Leadership team italiano, la decisione di nominarla CEO dell’agenzia non è mai stata messa in dubbio. Sono certo che, insieme al Chief Creative Officer, Luca Cortesini, e al CFO e COO, Alessandro Gesmundo, formerà il miglior team possibile per consolidare la posizione di DDB Group Italy come migliore agenzia in Italia e non solo”.

“DDB è un’agenzia unica nel suo genere. Ha saputo rinnovarsi, restando fedele alla propria vocazione di leadership creativa e consulenziale, che la rendono parte del network più creativo ed efficace a livello globale. Un’agenzia solida, ma mai uguale a se stessa nelle ambizioni e nei progetti. E dall’impronta umana di grande valore, sulla quale continueremo a investire già dai prossimi mesi. Un’agenzia che non sarebbe ciò che è senza la fiducia dei clienti che ne hanno accompagnato la storia e alimentato i successi”, Sonia Magri, CEO di DDB Group Italy, ha aggiunto:

Luca Cortesini, CCO di DDB, ha concluso: “Ho già camminato a lungo accanto a Sonia in DDB e ho avuto modo di conoscerne l’ingegno, la tenacia e la preparazione. Soprattutto so quanto ha a cuore la cultura di questa agenzia, le persone che la coltivano con forza e determinazione, i clienti che ne dipendono. Non ho dubbi che continuare a camminarle a fianco, nella sua nuova veste di CEO, ci giuderà nella giusta direzione”.