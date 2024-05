De Rigo e Zadig&Voltaire: rinnovato l'accordo di licenza per l’eyewear

De Rigo e Zadig&Voltaire: riconfermato l'accordo di licenza per l’eyewear

Il Gruppo De Rigo, leader mondiale nel settore dell’occhialeria, e Zadig&Voltaire, maison portavoce del "French Spirit of Freedom", annunciano il rinnovo dell’accordo di licenza in esclusiva mondiale per il design, la produzione e la distribuzione di occhiali da sole e montature da vista. Fin dagli inizi della partnership sottoscritta nel 2015, De Rigo ha supportato la crescita del marchio Zadig&Voltaire nella categoria eyewear, costruendo un network di distribuzione che, partito dalla Francia, si è gradualmente consolidato a livello globale. L’eccellente relazione tra i due gruppi si traduce infatti in collezioni dagli elevati standard di qualità, capaci di incarnare appieno il DNA del marchio attraverso dettagli rock e forme trendy.

“Siamo molto orgogliosi di continuare questa partnership che è motivo di orgoglio e successo per entrambe le aziende. Assieme abbiamo raggiunto risultati molto importanti e questo rinnovo rappresenta per noi una stimolante opportunità per continuare a sviluppare il potenziale del marchio Zadig&Voltaire”, ha dichiarato Michele Aracri, Amministratore Delegato di De Rigo Vision.

Arnaud Gillier, Presidente di Zadig&Voltaire, ha aggiunto: “Siamo lieti di rinnovare la nostra fiducia al Gruppo De Rigo, con il quale Zadig&Voltaire ha costruito una solida partnership negli ultimi 9 anni. Questo rinnovo ci offrirà nuove opportunità creative e commerciali che confermeranno il successo del sodalizio tra le nostre aziende su scala internazionale".

Le collezioni sviluppate da De Rigo esprimono i concetti di innovazione stilistica e un’eleganza contemporanea tipici di Zadig&Voltaire, attraverso modelli in cui un design audace si fonde perfettamente con dettagli tecnici di elevata qualità. Forme inedite e contemporanee si accostano ad elementi iconici, riflettendo l’eredità glam-rock del brand in modelli che diventano una dichiarazione unica di stile.