dentsu, Alessandra Giaquinta lascia il Gruppo

dentsu: la Chief Client Officer Alessandra Giaquinta lascia il Gruppo dopo 8 anni

Dopo quasi 8 anni nel Gruppo, Alessandra Giaquinta lascia, a inizio febbraio, il ruolo di Chief Client Officer e Board Member di dentsu Italia. Era arrivata in dentsu nel maggio 2016, dopo precedenti esperienze in altri Gruppi nazionali e internazionali leader di settore.

Mariano Di Benedetto, CEO Southern Europe, Middle East, North Africa, Turkey di dentsu, dichiara: “Alessandra ha trascorso in dentsu molti anni, portando un tangibile contributo alla nostra crescita. Le sue doti di relazione proficua con i clienti, la sua guida di tanti dei pitch più importanti, la sua capacità di costruire team di successo, sono stati fondamentali per tutto il Gruppo. A questo ha saputo affiancare un ruolo di rilievo nelle associazioni di settore, tale da portare valore alla industry nel suo complesso. Io e tutti i membri del Board la ringraziamo e le auguriamo il meglio per il suo futuro”