dentsu, Brambilla lascia il ruolo di Chief Marketing and Research Officer

Paolo Brambilla lascia il ruolo di Chief Marketing and Research Officer in dentsu Italia

Paolo Brambilla, Chief Marketing and Research Officer dal 2017, ha lasciato dentsu alla fine del mese di marzo. Era entrato in dentsu Italia dopo un’importante esperienza come responsabile marketing di una primaria concessionaria televisiva.

“Paolo ha avuto un ruolo importante nell’innovazione del nostro approccio televisivo e video, nello sviluppo di tool e metodologie, e nelle tante gare a cui ha preso parte. Ha rappresentato dentsu nelle occasioni pubbliche e nei tavoli tecnici delle principali associazioni della nostra industry. Io e i membri del Board gli auguriamo tutto il meglio per il suo futuro professionale”, dichiara Mariano Di Benedetto, CEO Southern Europe, Middle East, North Africa, Turkey di dentsu.