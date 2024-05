Dentsu Creative annuncia l'ingresso di Andrea Navone: è il nuovo Chief Experience Officer

Dentsu Creative: Andrea Navone nominato Chief Experience Officer

Dentsu annuncia l'ingresso di Andrea Navone: assumerà il ruolo di Chief Experience Officer di Dentsu Creative. Da più di 20 anni nel campo dell'innovazione e del design di esperienze digitali, Navone ha collaborao con con società IT, agenzie creative e design studio, contribuendo alla definizione di strategie digitali e progetti di comunicazione per brand in diversi settori.

Andrea guiderà un team di oltre 40 professionisti esperti in UX/UI, creative tech, digital production, 3D e motion design, con l’obiettivo di spingere la crescita dell’area, sia in collaborazione con il network globale di Dentsu Creative, sia con i colleghi della practice Media di dentsu e con Merkle Italia, con un focus primario sullo sviluppo di nuove soluzioni in ambito commerce, retail e AI.

“Sono certo che l’arrivo di Andrea darà una ulteriore accelerazione allo sviluppo di soluzioni in area Tech e Experience. Ambiti in cui dentsu già rappresenta una eccellenza e che, combinati con l’esperienza e la visione di Andrea, portano sul mercato una offerta end-to-end senza eguali nel panorama italiano”, commenta Mariano Di Benedetto, Ceo Italia di dentsu a proposito del nuovo ingresso.

“Abbiamo già i talenti, avevamo bisogno di un leader che promuovesse loro, il nostro prodotto e che potesse sedere ai tavoli più alti per parlare di experience come opportunità per generare business”, aggiunge Emanuele Nenna, Ceo Italia di Dentsu Creative. “Andrea vanta un background strategico forte, un passato in una delle più rinomate experience agency, e l’esperienza nella gestione di team multi-disciplinari. Con il suo ingresso siamo ora pronti a competere sempre più spesso con agenzie verticali di experience, dalle piccole boutique a quelle più grandi”.

“Sono molto felice di essere qui, questo gruppo ha tutte le qualità per essere un partner strategico ideale nell’aiutare i brand ad esplorare le opportunità future e crescere attraverso l'innovazione e la trasformazione digitale. Il mio obiettivo sarà quello di valorizzare le persone ed amplificare la visione di design dell’esperienza, nell’ottica di potenziare l’offerta di servizi E2E a tutti i clienti del network globale”, commenta Andrea Navone, Chief Experience Officer di Dentsu Creative Italy.